Давно пора було: Єлизавета II відібрала у Вайнштейна орден Британської імперії

Королева Великобританії Єлизавета II позбавила засудженого за домагання і згвалтування американського продюсера Харві Вайнштейна звання почесного кавалера Ордена Британської імперії.

Як повідомляє видання Sky News, Згідно з розпорядженням королеви Єлизавети II голлівудський кінопродюсер Харві Вайнштейн, який відбуває тюремний термін в США за згвалтування і примус до сексу, позбавлений звання почесного кавалера ордена Британської імперії.

За інформацією з Лондона, прізвище Вайнштейна видалили зі списків нагороджених, куди він був вписаний 29 січня 2004 року під час нагородження. Тоді Вайнштейн отримав нагороду в Нью-Йорку з рук генерального консула Великобританії Томаса Харріса.

Нагадаємо, що після сексуального скандалу Вайнштейна вже виключили з Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, Британської академії кіно і телевізійних мистецтв і Британського інституту кіно.

Як повідомлялося раніше, продюсера звинуватили в нових злочинах.

Харві Вайнштейна звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої. Також в березні стало відомо, що продюсер заразився COVID-19. На початку квітня Вайнштейну вдалося побороти коронавірус.