На честь виходу нового альбому: Тіна Кароль отримала іменну зірку

Поп-діва Тіна Кароль була удостоєна іменної зірки на алеї слави зірок в центрі Києва.

На своїй сторінці в Instagram Тіна похвалилася цією новиною і показала кілька фото з заходу.

Відкриття іменної зірки приурочили до виходу нового альбому співачки - "Знайти своїх". Цим альбомом Кароль відзначає 15-річчя творчого життя.

Для церемонії відкриття поп-діва вибрала total look від українського дизайнера Каті Сильченко та її бренду The Coat by Katya Silchenko. виконавиця постала в спідниці-міді і великому піджаку з еко-шкіри кольору карамелі. Стильне вбрання артистка доповнила топом в тон і туфлями-човниками бежевого кольору.

У коментарях численні шанувальники Тіни засипали співачку привітаннями і компліментами. "Гордість наша!", "Піду туди цілувати цю зірку", "Краща! Шалено пишаємося!", "Краща", "Більш ніж гідна!", "Пишаємося", "Заслужено" - пишуть фанати.