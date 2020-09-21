Алла Мазур, яка з'явилась в ефірі без перуки, зворушила глядачів до сліз

Минулої осені Алла Мазур приголомшила всіх жахливою новиною - у журналістки виявили злоякісну пухлину. Провідна відразу почала активно боротися з хворобою, і вже влітку повернулася до повноцінної роботи. Спочатку Мазур носила перуку, а зараз зважилася показати себе такою, яка є насправді.
Таким виходом телезірка вирішила підтримати всіх жінок, які також стикалися з раком молочної залози. Своїм прикладом Алла Мазур вирішила показати, що онкохворим не потрібно соромитися своєї зовнішності, а просто необхідно приймати і любити себе. І довжина або колір волосся тут значення не мають.
"І поборів хвороба можна залишатися цікавою, красивою і сучасною жінкою. Я дуже сподіваюся, що мій приклад надихне" - сказала Алла Мазур.
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Шанувальники телеведучої залишилися в захваті від вчинку Алли і засипали її захопленими коментарями в мережі.
"Погано що цей ваш новий образ викликаний хворобою, але він вам дуже йде! БУДЬТЕ ЗДОРОВІ І БІЛЬШЕ НІКОЛИ не хворійте!", "Спасибі за відвертість і ефір. Ви дуже красива і сильна жінка", "Алла, ефір був неймовірний! Як же я радію, що нарешті-то підняли тему натурального волосся з сивиною і дуже коротких стрижок на такому каналі як ТСН, на вашому прикладі багато нарешті дозволять собі бути самими собою, сьогодні ви зруйнували застарілий непотрібний шаблон "," Сильна жінка "- пишуть шанувальники провідною.