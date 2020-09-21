Зірка серіалу "Школа" схудла на 7 кілограмів і розповіла, як їй це вдалося

Українська актриса і співачка Анна Трінчер поділилася своїм секретом схуднення.

Зірка серіалу "Школа" поділилася з фанатами новими звабливим знімком в купальнику, який відмінно підкреслив її підтягнуту фігуру. А в підписі до фото Аня розповіла, як їй вдалося схуднути на 7 кілограмів.

Юна артистка зізналася, що її сила волі вже давно здалася, як і вона в принципі теж. Дівчина написала, що мало просто "закрити рот", потрібно змінюватися всередині, змінювати своє сприйняття їжі, потрібно полюбити себе і перестати шкодити своєму організму.

"Моя історія схуднення почалася з карантину" - початку Аня свою історію. "Я пройшла великий шлях, щоб позбутися як мінімум від 7 кг."

Під час карантину Аня познайомилася з тренером і почала займатися онлайн. Так, як тренер виявився досить суворим, ухилятися від тренувань зірці не вдавалося. Та й, напевно, не дуже хотілося, адже від процесу Трінчер "кайфувати".

Так, як регулярно займатися для дівчини було складно, ймовірно як і для багатьох інших, вона зрозуміла, що на одному спорті не схуднеш і потрібно займатися харчуванням. Так в життя Ані прийшло интервальное харчування або періодичне голодування. Існує дві схеми - 12/12 або 16/8. Це значить що ти 12 годин їж і 12 не їж, другий варіант відповідно так само.

Дівчина вважає, що це відмінний варіант схуднення, особливо для тих, хто не може відмовити собі в задоволенні їсти після шостої.