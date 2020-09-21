Ніколи не пізно: 90-річний Григорій Чапкіс знову одружився

Нової дружиною відомого українського хореографа Григорія Чапкіса стала ровесниця його внучки.

Суддя головного танцювального шоу країни "Танці з зірками" Григорій Чапкіс у віці 90 років в четвертий раз одружився. Про це хореограф повідомив під час четвертого прямого ефіру танцювального шоу.

"Рік, який змінив моє життя це 2020 ий. У цьому році я відзначив 90-річчя і знову одружився. Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя", - сказав Чапкіс.

Артист не став розкривати ім'я своєї обраниці, однак відомо, що вона молодша за нього на 51 рік і є ровесницею внучки Чапкіса - 39-річної Ганни Саффрончік.

У минулому році Чапкіс вже розповідав, що закоханий. Тоді, за словами, артиста його кохана ще не дозріла до шлюбу, однак вони жили як сімейна пара.

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, прогримів четвертий випуск самого танцювального шоу країни - "Танці з зірками". Завоювати підтримку суддів і глядачів не вдалося Alyona Alyona і її партнеру Юрію Гурічу. Саме ця пара третьої покинула проект.