Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру

Леся Нікітюк вирішила поставити кар'єру на паузу тому, що "всі свої знання вже використовувала".
Вона зазначила, що роботу свою вона дуже любить, але потрібно вчитися чомусь новому, а напружений графік не дозволяє їй цього робити. Щоб шанувальники не занудьгували під час її відсутності, Леся подбала про їхнє дозвілля.
Нікітюк повідомила, що "Ле Маршрутка" відзнято і зовсім скоро вийде на екран, а новий ювілейний сезон проекту "Хто зверху" вже запущений в ефір, ну і в "Танцях із зірками" - "відстрілялась".
"Восени вам є що дивитися на екранах, а мені треба взяти паузу і подумати, що далі", - написала леді Ле під знімками з останнього ефіру "Танців з зірками".
Леся зізналася, що вступила в бізнес-школу, про яку пообіцяла розповісти пізніше, а також повідомила, що планує підтягти свою англійську і китайську, які вона "вже і забула".
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А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова.. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі.... Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;( Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю ну і китайський вже забула Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся Мій вчорашній образ Hair @prus_hairstylist Makeup @my.shura Стиль Жуйков Photo @rostickdesign
Багато фанатів її підтримують, адже з тим божевільним темпом, в якому працює Леся можна швидко вигоріти.
У коментарях вони бажають їй багато хорошого і чекають її повернення:
"Люблю вас. І чекаю на екранах", "Ви Супер Жінка, І приклад для багатьох тому все що ви починаєте у вас виходить", "Леська ти бомба, тілько заради твоїх коментів дивилася шоу, ну як можна бути такою крутою ".
Також, уважні шанувальники помітили на безіменному пальчику колечко, і в коментарях можна також побачити питання про її ймовірне заміжжя. Новина про бізнес школу також не пройшла повз фанів, які засипали улюбленицю питаннями - чи не йде Леся в політику.
"Таке враження що ти в політику зібралась", "Може в дупутатші?" - пишуть цікаві поклоннікі