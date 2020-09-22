Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру

Популярна українська телеведуча вирішила взяти творчу паузу. Про своє рішення народна улюблениця оголосила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк вирішила поставити кар'єру на паузу тому, що "всі свої знання вже використовувала".

Вона зазначила, що роботу свою вона дуже любить, але потрібно вчитися чомусь новому, а напружений графік не дозволяє їй цього робити. Щоб шанувальники не занудьгували під час її відсутності, Леся подбала про їхнє дозвілля.

Нікітюк повідомила, що "Ле Маршрутка" відзнято і зовсім скоро вийде на екран, а новий ювілейний сезон проекту "Хто зверху" вже запущений в ефір, ну і в "Танцях із зірками" - "відстрілялась".

"Восени вам є що дивитися на екранах, а мені треба взяти паузу і подумати, що далі", - написала леді Ле під знімками з останнього ефіру "Танців з зірками".

Леся зізналася, що вступила в бізнес-школу, про яку пообіцяла розповісти пізніше, а також повідомила, що планує підтягти свою англійську і китайську, які вона "вже і забула".

Багато фанатів її підтримують, адже з тим божевільним темпом, в якому працює Леся можна швидко вигоріти.

У коментарях вони бажають їй багато хорошого і чекають її повернення:

"Люблю вас. І чекаю на екранах", "Ви Супер Жінка, І приклад для багатьох тому все що ви починаєте у вас виходить", "Леська ти бомба, тілько заради твоїх коментів дивилася шоу, ну як можна бути такою крутою ".

Також, уважні шанувальники помітили на безіменному пальчику колечко, і в коментарях можна також побачити питання про її ймовірне заміжжя. Новина про бізнес школу також не пройшла повз фанів, які засипали улюбленицю питаннями - чи не йде Леся в політику.

"Таке враження що ти в політику зібралась", "Може в дупутатші?" - пишуть цікаві поклоннікі