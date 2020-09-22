Скачать
Вівторок, 22.09.2020
Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці
Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці
Коронавірус перемогли майже 80 тисяч українців, але кількість нових хворих зростає
Коронавірус перемогли майже 80 тисяч українців, але кількість нових хворих зростає
Шикарний командний гол - в огляді матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (Відео)
Шикарний командний гол - в огляді матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (Відео)
Нові iPhone: Apple вибрала імена смартфонам лінійки 2020 року
Нові iPhone: Apple вибрала імена смартфонам лінійки 2020 року

Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру

Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
09:35 Сьогодні Телеграф ФІото: instagram
Популярна українська телеведуча вирішила взяти творчу паузу. Про своє рішення народна улюблениця оголосила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк вирішила поставити кар'єру на паузу тому, що "всі свої знання вже використовувала".

Вона зазначила, що роботу свою вона дуже любить, але потрібно вчитися чомусь новому, а напружений графік не дозволяє їй цього робити. Щоб шанувальники не занудьгували під час її відсутності, Леся подбала про їхнє дозвілля.

Нікітюк повідомила, що "Ле Маршрутка" відзнято і зовсім скоро вийде на екран, а новий ювілейний сезон проекту "Хто зверху" вже запущений в ефір, ну і в "Танцях із зірками" - "відстрілялась".

"Восени вам є що дивитися на екранах, а мені треба взяти паузу і подумати, що далі", - написала леді Ле під знімками з останнього ефіру "Танців з зірками".

Леся зізналася, що вступила в бізнес-школу, про яку пообіцяла розповісти пізніше, а також повідомила, що планує підтягти свою англійську і китайську, які вона "вже і забула".

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова.. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі.... Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;( Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю ну і китайський вже забула Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся Мій вчорашній образ Hair @prus_hairstylist Makeup @my.shura Стиль Жуйков Photo @rostickdesign

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Багато фанатів її підтримують, адже з тим божевільним темпом, в якому працює Леся можна швидко вигоріти.

У коментарях вони бажають їй багато хорошого і чекають її повернення:

"Люблю вас. І чекаю на екранах", "Ви Супер Жінка, І приклад для багатьох тому все що ви починаєте у вас виходить", "Леська ти бомба, тілько заради твоїх коментів дивилася шоу, ну як можна бути такою крутою ".

Ніколи не пізно: 90-річний Григорій Чапкіс знову одружився

Також, уважні шанувальники помітили на безіменному пальчику колечко, і в коментарях можна також побачити питання про її ймовірне заміжжя. Новина про бізнес школу також не пройшла повз фанів, які засипали улюбленицю питаннями - чи не йде Леся в політику.

"Таке враження що ти в політику зібралась", "Може в дупутатші?" - пишуть цікаві поклоннікі

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фокін заговорив про швидкий вихід з ТКГ і висунув владі умову
02 В Ботсвані знайшли причину таємничої загибелі сотень слонів
03 Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
04 Глава МОЗ про ситуацію з COVID-19: досить напружена
05 Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День осіннього рівнодення: головні прикмети і заборони
День осіннього рівнодення: головні прикмети і заборони
Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
Майже літнє тепло: прогноз погоди в Україні на 22 вересня
Майже літнє тепло: прогноз погоди в Україні на 22 вересня
Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся