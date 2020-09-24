Без торжества і в лаконічній сукні: Наталія Водянова вийшла заміж за мільярдера Антуана Арно

Супермодель вийшла заміж за Антуана Арно - генерального директора модного концерну Berluti. Радісною новиною 37-річна супермодель поділилася в Instagram.

Пара одружилася 19 вересня в самому романтичному місті Європи - Парижі. На своїй сторінці в соціальній мережі Наталя опублікувала перші кадри зі свого весілля.

На фото і відео відображено момент виходу молодят після реєстрації шлюбу. На святі було не дуже багато гостей, це видно на відео.

Весільний знімок модель супроводила лаконічною підписом: "Oui!" (Так французькою).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 21 Сен 2020 в 8:15 PDT

Для урочистої події Наталя вибрала лаконічне плаття кольору слонової кістки з ажурною вставкою на грудях, створене її подругою - дизайнером Уляною Сергієнко.

Відзначимо, що весілля Наталії та Антуана повинна була відбутися ще в червні, пара планувала пишну церемонію на 300 гостей. Вони повинні були повінчатися в абатстві Saint-Pierre d'Hau, проте карантин вніс свої корективи в плани пари і весілля відклали на 3 місяці.

У коментарях прихильники супермоделі відзначили відсутність помпезності і щире щастя молодят. Фанати просто засипали пару привітаннями та побажаннями: "Вітаємо !!!!! Ви прекрасні !!! Нехай, все у Вашому житті буде чудово !!", "Congratulations dear Natalia and Antoine", "Щастя та любові на довгі роки !!! "," нескінченного щастя і прийняття ".