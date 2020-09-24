Скачать
Четвер, 24.09.2020
Путін перетворює себе в клоуна: в мережі обговорюють висунення президента РФ на Нобелівську премію миру
Путін перетворює себе в клоуна: в мережі обговорюють висунення президента РФ на Нобелівську премію миру
Схоже на кадри з бойовика: під Рівним влаштували облаву на копачів бурштину (Відео)
Схоже на кадри з бойовика: під Рівним влаштували облаву на копачів бурштину (Відео)
Кубок Стенлі: Тампа Бей вийшла вперед (Огляд матчу)
Кубок Стенлі: Тампа Бей вийшла вперед (Огляд матчу)
Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)
Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)

Без торжества і в лаконічній сукні: Наталія Водянова вийшла заміж за мільярдера Антуана Арно

Без торжества і в лаконічній сукні: Наталія Водянова вийшла заміж за мільярдера Антуана Арно
Оновлено 07:43 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Супермодель вийшла заміж за Антуана Арно - генерального директора модного концерну Berluti. Радісною новиною 37-річна супермодель поділилася в Instagram.

Пара одружилася 19 вересня в самому романтичному місті Європи - Парижі. На своїй сторінці в соціальній мережі Наталя опублікувала перші кадри зі свого весілля.

На фото і відео відображено момент виходу молодят після реєстрації шлюбу. На святі було не дуже багато гостей, це видно на відео.

Весільний знімок модель супроводила лаконічною підписом: "Oui!" (Так французькою).

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

 

Для урочистої події Наталя вибрала лаконічне плаття кольору слонової кістки з ажурною вставкою на грудях, створене її подругою - дизайнером Уляною Сергієнко.

Відзначимо, що весілля Наталії та Антуана повинна була відбутися ще в червні, пара планувала пишну церемонію на 300 гостей. Вони повинні були повінчатися в абатстві Saint-Pierre d'Hau, проте карантин вніс свої корективи в плани пари і весілля відклали на 3 місяці.

Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру

У коментарях прихильники супермоделі відзначили відсутність помпезності і щире щастя молодят. Фанати просто засипали пару привітаннями та побажаннями: "Вітаємо !!!!! Ви прекрасні !!! Нехай, все у Вашому житті буде чудово !!", "Congratulations dear Natalia and Antoine", "Щастя та любові на довгі роки !!! "," нескінченного щастя і прийняття ".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Модель, Наталия Водянова, Весілля.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На честь дочки: Світлана Тарабарова випустила пісню "Сонечко"
02 Світлана Тарабарова стала мамою вдруге і показала фото немовляти
03 "Наші котики" повертаються: що побачать глядачі в другій частині комедії про війну на Донбасі
04 Відео порятунку таксистом протестувальника, який втікає від силовиків у Мінську стало вірусним у мережі
05 Росія розв'язала війну в центрі Європи: про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Суд прийняв нове рішення по терористу, що взяв заручників в Луцьку
Суд прийняв нове рішення по терористу, що взяв заручників в Луцьку
Зате не каміння з неба: з кранів в Криму потекла чорна вода
Зате не каміння з неба: з кранів в Криму потекла чорна вода
Коронавірус вбив вже другу дитину в Україні
Коронавірус вбив вже другу дитину в Україні
Астероїд на астероїді Бенну: вчені NASA здивували своєю знахідкою (Фото, Відео)
Астероїд на астероїді Бенну: вчені NASA здивували своєю знахідкою (Фото, Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся