Світлана Тарабарова стала мамою вдруге і показала фото немовляти

Відома українська виконавиця Світлана Тарабарова народила вдруге і показала зворушливе фото малятка.

30 річна співачка Світлана Тарабарова поділилася на своїй офіційній сторінці в Інстаграм першим знімком своєї другої дитини. Це дівчинка.

"Спасибі, сонечко, що ти у мене є! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 грам, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі з тобою", - написала в своєму акаунті Тарабарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 23 Сен 2020 в 8:58 PDT

Підписнки української виконавиці щиро привітали зіркову маму з поповненням в сім'ї і залишили позитивні коментарі: "Нехай росте здорова на радість батькам", "Вітаю з народженням доньки", "Вітаю, нехай буде здоровою!"

Нагадаємо, в травні цього року Світлана Тарабарова поділилася з фанатами радісною новиною - співачка зізналася, що вагітна другою дитиною.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця вийшла заміж за свого концертного директора Олексія Бондаря в 2016 році, і в 2018 році у пари народився син, якого назвали Іваном.