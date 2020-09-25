Пристрасна весільна фотосесія: фанати розкритикували Анну Сєдокову за нові знімки

Анна Сєдокова поділилася відвертим кадром зі свого медового місяця з новим чоловіком - тенісистом Янісом Тіммі.

Днями, популярна українська співачка приголомшила світ шоу-бізнесу новиною - на початку вересня вона таємно вийшла заміж за свого коханого. Пара провела скромну церемонію, на якій були тільки діти артистки від попередніх стосунків.

Вчора, 24 вересня, на своїй сторінці в Instagram Анна Седокова поділилася новим, досить пікантним, знімком з чоловіком.

Пара знялася в гарячій фотосесії, поставши на знімку в пристрасній позі, притулившись один до одного. Анна Седокова одягла сексуальну синю білизну з такого ж кольору панчохами, зверху накинувши великий чоловічий піджак. Співачка еротично притулилася до чоловіка. На відміну від своєї дружини, Яніс Тімма одягнувся по скромніше: на чоловікові біла напів розстібнута сорочка і чорні брюки. Яніс зухвало тримає дружину за шию.

"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - підписала знімок Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 24 Сен 2020 в 9:43 PDT

Після публікації фото, Сєдокову накрило хвилею коментарів. Причому негативних теж. Багатьом шанувальникам не сподобалася така "весільна фотосесія" і вони вже просто втомилися від такого роду знімків від співачки.

"Це вульгарність Віагровская 2000 року ....", "Без образ, але такі фотографії перебір, не всі повинно бути на огляд", "Уже не знають, як і в яких позах себе показати. Занадто нав'язливо", "І що це за фото? Гидота "," Такі фотки в нульових заходили, зараз це виглядає відчаєм "," Яке то безсоромність "," Уже не цікаво "," це занадто "- пишуть обурені фанати.