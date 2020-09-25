За 40 років не зрівнявся ніхто: Шерон Стоун розповіла про свій кращий екранний поцілунок

Голлівудська актриса Шерон Стоун зізналася, хто з голлівудських акторів цілується краще за все. Про це актриса відверто розповіла в ефірі шоу Watch What Happens Live.

Шерон Стоун зіграла в безлічі фільмів, і працювала з багатьма акторами. Але як виявилося, найкращим екранним поцілунком для Шерон став поцілунок з Робертом де Ніро, разом з яким вона знялася у фільмі "Казино".

"Роберт де Ніро точно цілувався краще за всіх", - розповіла 62-річна зірка.

Знаменитість зізналася, що була закохана в актора і ці пікантні сцени вона запам'ятає на все життя. Роберт де Ніро це був той актор, яким вона захоплювалася найбільше, і всю свою кар'єру вона дуже хотіла з ним попрацювати.

"Можливо, через мою симпатії і поваги до нього цей поцілунок став вершиною всіх емоцій", - розповіла Шерон Стоун.

А ось на питання про гірший екранний поцілунок Шерон не відповіла. Вона відмовилася називати ім'я, але зазначила, що ніхто не дотягнув до Де Ніро.

"Все інше було - ну, так собі", - сказала Шерон.

Фільм "Казино" є одним з кращих в історії Голлівуду і входить в 250 легендарних фільмів рейтингу IMDb.