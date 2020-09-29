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Пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко

Пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко
14:10 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Відомий український фотограф, художник і викладач Віктор Марущенко помер у віці 74 років. Цю новину повідомив на своїй сторінці в Facebook друг Віктора Марущенко - Валерій Милосердов.

"Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко. Найщиріші співчуття його рідним і близьким", - написав Милосердов.

Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко. Найщиріші співчуття його рідним і близьким. Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати.

Опубліковано Валерієм Милосердовим Понеділок, 28 вересня 2020 р

Причина смерті фотографа не уточнюється. Однак, у вересні 2020 року стало відомо, що він хворий і потребує дорогого лікування.

Художник Ярослав Солоп разом з головним редактором журналу "5,6" Мариною Поляковою навіть організував збір коштів на лікування фотографа.

"Велика втрата для України. Спасибі всім небайдужим, хто приєднався до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним", - написав у своєму Фейсбуці Ярослав.

Народився художник і фотограф Віктор Марущенко в Новосибірську в 1946 році. У Києві проживав з 1951 року. Почав фотографувати в середині 70-х. Його очима світ побачив багатьох відомих акторів, музикантів, художників, а також і багато знакових історичних подій. Наприклад, евакуацію населення після аварії на ЧАЕС, Революцію на граніті і народження Незалежності.

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Віктор Марущенко займався викладацькою діяльністю і в 2004 році заснував власну школу.

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Виктор Марущенко.

Автор:

Телеграф
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