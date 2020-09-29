"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір

На своїй сторінці в Інстаграм Володимир поділився яскравими знімками зі святкування парубочого вечора. На святі шоумена були присутні його кращі друзі, які приготували для Вови дуже насичену програму. Деякі з них навіть відклали зйомки, щоб тільки провести цей день з "винуватцем торжества".
Для Остапчука цей шлюб другий, однак досвід проведення парубочого вечора - перший.
"По-перше, це був мій перший парубочий вечір, а по-друге - це було нереально круто" - написав Володимир.
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Мой Мальчишник! ⠀ Во-первых, это был мой первый мальчишник, а во-вторых - это было нереально круто ⠀ Ребята из @onedeal.gift организовали крутые покатушки на квадроциклах и пейнтбол. ⠀ Все привезли на удобную локацию, вовремя и с вип пакетом, так что мы классно оторвались с моими друзьями. ⠀ Даже наш фотограф @shaporinskiy_video пару раз откладывал камеру, чтобы помочь моей команде победить ⠀ Вечером была уже взрослая программа, которая закончилась к 5 утра но это было уже без камер. ⠀ Спасибо всем, кто смог прилететь, приехать с Одессы, и даже отменил съемки, чтобы круто погулять. ⠀ А вы угадаете, что было вечером? #мальчишник #былпацанинетпацана #подбухиваю
Свято холостяцького життя пройшло під гаслом - "Був пацан - немає пацана". Вова з друзями спочатку каталися на квадроциклах, а потім грали в пейнтбол. Але на цьому вечірка не закінчилася. Увечері друзі влаштували для нареченого "дорослу" програму, яку він вирішив не показувати на камери.
Загалом, холостяцькі гуляння завершилися о 5 ранку.
"Спасибі всім, хто зміг прилетіти, приїхати з Одеси, і навіть скасував зйомки, щоб круто погуляти" - подякував своїм друзям Остапчук.