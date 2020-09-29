"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір

Український телеведучий Володимир Остапчук слідом за своєю нареченою показав, як прощався зі своїм холостяцьким життям.

На своїй сторінці в Інстаграм Володимир поділився яскравими знімками зі святкування парубочого вечора. На святі шоумена були присутні його кращі друзі, які приготували для Вови дуже насичену програму. Деякі з них навіть відклали зйомки, щоб тільки провести цей день з "винуватцем торжества".

Для Остапчука цей шлюб другий, однак досвід проведення парубочого вечора - перший.

"По-перше, це був мій перший парубочий вечір, а по-друге - це було нереально круто" - написав Володимир.

Свято холостяцького життя пройшло під гаслом - "Був пацан - немає пацана". Вова з друзями спочатку каталися на квадроциклах, а потім грали в пейнтбол. Але на цьому вечірка не закінчилася. Увечері друзі влаштували для нареченого "дорослу" програму, яку він вирішив не показувати на камери.

Загалом, холостяцькі гуляння завершилися о 5 ранку.

"Спасибі всім, хто зміг прилетіти, приїхати з Одеси, і навіть скасував зйомки, щоб круто погуляти" - подякував своїм друзям Остапчук.