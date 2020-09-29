Готовий подихати на кожного: чоловік Олени Шоптенко підхопив Covid-19

Під час п'ятого випуску танцювального шоу "Танців з зірками" стало відомо, що співак Олег Винник і хореограф Олена Шоптенко захворіли на коронавірус. Тепер про інфікування Covid-19 повідомив і чоловік танцівниці, бізнесмен Олексій Іванов.

Бізнесмен повідомив про свій діагноз на своїй сторінці в Інстаграм. Чоловік розповів, що самоізолювався як тільки дізнався про інфікування коронавірусом дружини.

"Я, звичайно, мріяв бути останнім хто перехворіє на планеті, але і тут не обійшлося побути особливим. Так що коли ПЛР дружини показав їй позитивний результат, я спокійно поматюкався і самоізолювався" - написав Олексій.

Чоловік здав тест через добу після дружини і отримав "папірець з написом" виявлено"". Відразу після виявлення коронавірусу, він обдзвонив усіх, з ким близько контактував.

У своєму пості Олексій вирішив не розмірковувати про симптоми, писати про лікування. Все що написав про це бізнесмен - це, то що симптоми ви не пропустіть.

"Єдине, замість драматичних рядків дам одну пораду: змоделюймо в голові, що у вас в руках позитивний тест і подумайте чи знаєте ви що будете робити і куди дзвонити. Заздалегідь продумана логістика, зменшує паніку і полегшує життя" - зазначив чоловік Олени Шоптенко.