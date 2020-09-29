Готовий подихати на кожного: чоловік Олени Шоптенко підхопив Covid-19

Бізнесмен повідомив про свій діагноз на своїй сторінці в Інстаграм. Чоловік розповів, що самоізолювався як тільки дізнався про інфікування коронавірусом дружини.
"Я, звичайно, мріяв бути останнім хто перехворіє на планеті, але і тут не обійшлося побути особливим. Так що коли ПЛР дружини показав їй позитивний результат, я спокійно поматюкався і самоізолювався" - написав Олексій.
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Ладно. Вот вам пост про короновирус. А то что ж я за блогер такой.⠀ ⠀ Начнём с моего любимого правила:⠀ ⠀ «Будут бить — будем плакать, будут (матерное слово означающее половой акт) — будем ногами ёрзать»⠀ ⠀ Ну вот такое у меня было отношение к короновирусу. Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и... я гордый обладатель бумажки с надписью «выявлено».⠀ ⠀ Дальше я обзвонил всех, с кем близко контактировал, и впервые, наверное, люди вокруг радовались, что я не очень контактный человек. За исключением нескольких личных встреч, где у меня просили повышение зарплаты. Ну говорил же я вам, что такие разговоры до добра не доведут.⠀ ⠀ Буду честен. Вообще нет смысла задавать вопрос о симптомах. Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите. А если пропустите — счастье вам! Потому что мне кажется, что все что кажется логичным — это не корона. А вот когда вы начинаете задавать себе вопрос «что за хрень со мной происходит?!» вот тогда точно сдавайте анализ.⠀ ⠀ Схему лечения писать тоже нет смысла, столько написано уже... но почему-то все равно никто не знает что лечить и как. Лечение симптоматическое, а о симптомах можно перечитать абзац выше.⠀ ⠀ Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь.⠀ ⠀ Вот и вся моя история про короновирус, которую и так пора заканчивать, потому что учитывая, сколько я пью жидкости, скоро я опять вынужден буду отложить телефон.⠀ ⠀ Всех адептов теории заговора приглашаю в свои крепкие объятия. Готов подышать на каждого. А остальные, пожалуйста, берегите себя, будьте счастливы и материально обеспечены.⠀ ⠀ Ну и чтобы там ни было, даже если у вас пропадает обоняние, старайтесь сохранять чувство юмора и критическое мышление!
Чоловік здав тест через добу після дружини і отримав "папірець з написом" виявлено"". Відразу після виявлення коронавірусу, він обдзвонив усіх, з ким близько контактував.
У своєму пості Олексій вирішив не розмірковувати про симптоми, писати про лікування. Все що написав про це бізнесмен - це, то що симптоми ви не пропустіть.
"Єдине, замість драматичних рядків дам одну пораду: змоделюймо в голові, що у вас в руках позитивний тест і подумайте чи знаєте ви що будете робити і куди дзвонити. Заздалегідь продумана логістика, зменшує паніку і полегшує життя" - зазначив чоловік Олени Шоптенко.