Дружина Джона Ледженд втратила дитину і показала фото з пологового будинку

У сім'ї Джона Ледженда і Кріссі Тейген нещастя - пара втратила дитину. Днями вагітну модель госпіталізували з сильною кровотечею, але, на жаль, малюка не вдалося врятувати.

Цю сумну новину повідомила Кріссі Тейген в своєму Інстаграм, супроводивши пост знімками після викидня.

"Ми вражені і відчуваємо таку глибоку біль, про яку ви тільки могли чути, такий біль, який ми ніколи раніше не відчували", - написала Кріссі.

У неймовірно зворушливому пості Кріссі звернулася до малюка, попросивши у нього прощення за те, що йому довелося пережити в перші хвилини свого недовгого життя, зазначивши, що його мама і тато будуть завжди любити його.

"Нашому Джеку - прости, що в перші кілька миттєвостей свого життя тебе зустріла така кількість ускладнень, прости, що ми не змогли дати тобі будинок, необхідний для виживання", - додала Тейге.

Знаменитість зазначила, що вони ніколи раніше не вибирали ім'я дітям до самого останнього моменту після їх народження. А чомусь цього чоловічка в її животі пара почала називати Джеком.

"Він завжди буде для нас Джеком" - сказала Кріссі.

Тейген також показала перші знімки, зроблені в пологовому будинку, після такого складного етапу в її житті. На фото вона лежить на лікарняному ліжку і в кисневій масці. Поруч з нею весь час був Джон Ледженд, який тримав кохану за руку і розділив з нею цю трагедію. На одному зі знімків, Кріссі тримає маленький згорток в руках, і вони обидва (з Джоном) не стримують сліз.

Шанувальники пари засипали Кріссі коментарями зі словами підтримки. "Ох, Кріссі ... Мені так шкода чути про твою жахливу втрату. Посилаю вам і вашій родині всю любов світу", "Кріссі, мені дуже шкода .... посилаю любов і молюся за Вас", "Молюсь про світ і зцілення для вас і Джона ".

Зіркові друзі пари також не «пройшли повз" та в коментарях підтримали Кріссі і Джона. Так, Ченнінг Татум написав - "Посилаю Вам багато любові прямо зараз", Джессі Тайлер Фергюсон супроводжував своє повідомлення розбитим серцем, Чарлі Пут - "Ми любимо вас і ми з вами зараз", актриса Софія Буш написала - "О люба. Мені дуже шкода . Тримаю Ваші серця в своєму серці ".