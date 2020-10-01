Дружина Джона Ледженд втратила дитину і показала фото з пологового будинку

Цю сумну новину повідомила Кріссі Тейген в своєму Інстаграм, супроводивши пост знімками після викидня.
"Ми вражені і відчуваємо таку глибоку біль, про яку ви тільки могли чути, такий біль, який ми ніколи раніше не відчували", - написала Кріссі.
У неймовірно зворушливому пості Кріссі звернулася до малюка, попросивши у нього прощення за те, що йому довелося пережити в перші хвилини свого недовгого життя, зазначивши, що його мама і тато будуть завжди любити його.
"Нашому Джеку - прости, що в перші кілька миттєвостей свого життя тебе зустріла така кількість ускладнень, прости, що ми не змогли дати тобі будинок, необхідний для виживання", - додала Тейге.
Знаменитість зазначила, що вони ніколи раніше не вибирали ім'я дітям до самого останнього моменту після їх народження. А чомусь цього чоловічка в її животі пара почала називати Джеком.
"Він завжди буде для нас Джеком" - сказала Кріссі.
Тейген також показала перші знімки, зроблені в пологовому будинку, після такого складного етапу в її житті. На фото вона лежить на лікарняному ліжку і в кисневій масці. Поруч з нею весь час був Джон Ледженд, який тримав кохану за руку і розділив з нею цю трагедію. На одному зі знімків, Кріссі тримає маленький згорток в руках, і вони обидва (з Джоном) не стримують сліз.
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We are shocked and in the kind of deep pain you only hear about, the kind of pain we’ve never felt before. We were never able to stop the bleeding and give our baby the fluids he needed, despite bags and bags of blood transfusions. It just wasn’t enough. . . We never decide on our babies’ names until the last possible moment after they’re born, just before we leave the hospital. But we, for some reason, had started to call this little guy in my belly Jack. So he will always be Jack to us. Jack worked so hard to be a part of our little family, and he will be, forever. . . To our Jack - I’m so sorry that the first few moments of your life were met with so many complications, that we couldn’t give you the home you needed to survive. We will always love you. . . Thank you to everyone who has been sending us positive energy, thoughts and prayers. We feel all of your love and truly appreciate you. . . We are so grateful for the life we have, for our wonderful babies Luna and Miles, for all the amazing things we’ve been able to experience. But everyday can’t be full of sunshine. On this darkest of days, we will grieve, we will cry our eyes out. But we will hug and love each other harder and get through it.
Шанувальники пари засипали Кріссі коментарями зі словами підтримки. "Ох, Кріссі ... Мені так шкода чути про твою жахливу втрату. Посилаю вам і вашій родині всю любов світу", "Кріссі, мені дуже шкода .... посилаю любов і молюся за Вас", "Молюсь про світ і зцілення для вас і Джона ".
Зіркові друзі пари також не «пройшли повз" та в коментарях підтримали Кріссі і Джона. Так, Ченнінг Татум написав - "Посилаю Вам багато любові прямо зараз", Джессі Тайлер Фергюсон супроводжував своє повідомлення розбитим серцем, Чарлі Пут - "Ми любимо вас і ми з вами зараз", актриса Софія Буш написала - "О люба. Мені дуже шкода . Тримаю Ваші серця в своєму серці ".