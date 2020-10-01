Ширяє в повітрі: у Лондоні поставили пам'ятник Гаррі Поттеру

У центрі Лондона на площі Лестер-сквер з'явився пам'ятник найвідомішому юному чарівникові Гаррі Поттеру.

Фігура хлопчика-чарівника приєдналася до статуй інших відомих персонажів, таких як Мері Поппінс, Бетмена, Багса Банні, містера Біна і ведмедика Паддінгтона.

Статуя з бронзи зображує актора Деніела Редкліффа в ролі хлопчика-чарівника в сцені, де він вперше летить на квідич на своїй мітлі «Нібус-2000».

Пам'ятник розмістили недалеко від кінотеатру Одеон, де в 2001 році відбулася світова прем'єра першого фільму про Гаррі Поттера.

Скульптура із зображенням актора Деніела Редкліффа - частина проекту "Сцени на площі" (Scenes in the Square), який присвячений кіноіндустрії останнього сторіччя.

Відзначимо, що церемонія відкриття пам'ятника пройшла з дотриманням соціальної дистанції, а її ведучим був Алекс Зейн.

"Гаррі Поттер приніс стільки радості шанувальникам по всьому світу, багато, в тому числі я, виросли разом з ним. Фантастично, що він зайняв місце на Лестер-сквер, яке належить йому по праву", - заявив він під час церемонії.