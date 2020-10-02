У сім'ї Нікі Мінаж поповнення - реперша народила первістка

Нікі Мінаж і її чоловік Кеннет Петті поки не коментують цю подію і не розголошують ні стать, ні ім'я дитини.
Радісну новину про поповнення в сім'ї артистки повідомляє закордонний таблоїд TMZ.
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Виконавиця розповіла про свою вагітність ще в липні, коли опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм добірку екстравагантних фотографій з великим животиком. До цього реперша всіляко приховувала своє особливе становище.
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Нагадаємо, Петті і Мінаж почали зустрічатися в 2018 році, а одружилися через рік - в 2019 році.