Який вигляд має найбільш високооплачувана актриса за версією Forbes: пікантні фото

Софія Вергара - відома американо-колумбійська кіноактриса, телеведуча і фотомодель. Популярність прийшла до неї завдяки участі в кращих американських телешоу і ролі в серіалі «Американська сімейка». Дівчина кілька разів потрапляла в номінації на отримання кінопремії «Золотий глобус».
Її фотографії не раз прикрашали сторінки найвідоміших глянцевих журналів, а її ім'я не раз фігурувала в рейтингах найкрасивіших дівчат планети.
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В її Інстаграме можна побачити величезну кількість знімків Софії в купальнику, постерів з журналів, знімком з особистого архіву знаменитості, а також кадри зі зйомок різних шоу.
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Гарячі фото Софії Вергара в нижній білизні і відвертих нарядах користуються великою популярністю у її шанувальників. Кількість передплатників зірки в Інстаграм вже наближається до 19 мільйонів.
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Так, як Софія є суддею шоу "Америка шукає таланти", в її соцмережі можна побачити безліч знімків і відео, що стосуються проекту.
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Відзначимо, що в 2010 році популярний глянець People присвоїв дівчині 50 місце в рейтингу «найсексуальніших жінок».