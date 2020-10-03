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Субота, 03.10.2020
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Який вигляд має найбільш високооплачувана актриса за версією Forbes: пікантні фото

Який вигляд має найбільш високооплачувана актриса за версією Forbes: пікантні фото
Оновлено 15:14 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Колумбійка Софія Вергара очолила щорічний рейтинг найбагатших актрис у світі за версією журналу Forbes.За 2020 рік актриса заробила 43 млн доларів, обігнавши Анджеліну Джолі, що розмістилася на другому рядку, на 7 млн.

Софія Вергара - відома американо-колумбійська кіноактриса, телеведуча і фотомодель. Популярність прийшла до неї завдяки участі в кращих американських телешоу і ролі в серіалі «Американська сімейка». Дівчина кілька разів потрапляла в номінації на отримання кінопремії «Золотий глобус».

Її фотографії не раз прикрашали сторінки найвідоміших глянцевих журналів, а її ім'я не раз фігурувала в рейтингах найкрасивіших дівчат планети.

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

В її Інстаграме можна побачити величезну кількість знімків Софії в купальнику, постерів з журналів, знімком з особистого архіву знаменитості, а також кадри зі зйомок різних шоу.

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Гарячі фото Софії Вергара в нижній білизні і відвертих нарядах користуються великою популярністю у її шанувальників. Кількість передплатників зірки в Інстаграм вже наближається до 19 мільйонів.

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Так, як Софія є суддею шоу "Америка шукає таланти", в її соцмережі можна побачити безліч знімків і відео, що стосуються проекту.

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

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Відзначимо, що в 2010 році популярний глянець People присвоїв дівчині 50 місце в рейтингу «найсексуальніших жінок».

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Forbes, София Вергара, Актриса.

Автор:

Телеграф
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