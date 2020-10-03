Який вигляд має найбільш високооплачувана актриса за версією Forbes: пікантні фото

Колумбійка Софія Вергара очолила щорічний рейтинг найбагатших актрис у світі за версією журналу Forbes.За 2020 рік актриса заробила 43 млн доларів, обігнавши Анджеліну Джолі, що розмістилася на другому рядку, на 7 млн.

Софія Вергара - відома американо-колумбійська кіноактриса, телеведуча і фотомодель. Популярність прийшла до неї завдяки участі в кращих американських телешоу і ролі в серіалі «Американська сімейка». Дівчина кілька разів потрапляла в номінації на отримання кінопремії «Золотий глобус».

Її фотографії не раз прикрашали сторінки найвідоміших глянцевих журналів, а її ім'я не раз фігурувала в рейтингах найкрасивіших дівчат планети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 7 Май 2020 в 3:42 PDT

В її Інстаграме можна побачити величезну кількість знімків Софії в купальнику, постерів з журналів, знімком з особистого архіву знаменитості, а також кадри зі зйомок різних шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 14 Май 2020 в 8:41 PDT

Гарячі фото Софії Вергара в нижній білизні і відвертих нарядах користуються великою популярністю у її шанувальників. Кількість передплатників зірки в Інстаграм вже наближається до 19 мільйонів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 20 Май 2020 в 10:02 PDT

Так, як Софія є суддею шоу "Америка шукає таланти", в її соцмережі можна побачити безліч знімків і відео, що стосуються проекту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 21 Июл 2020 в 3:08 PDT

Відзначимо, що в 2010 році популярний глянець People присвоїв дівчині 50 місце в рейтингу «найсексуальніших жінок».