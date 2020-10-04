Чорний лебідь: Даша Астаф'єва вразила мережу чуттєвим фото

Даша Астаф'єва, яка є однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу, порадувала підписників відвертими фотографіями, які з'явилися на офіційній сторінці в Інстаграмі зірки.
35-річна артистка не соромиться позувати без трусиків, а новий знімок в червоному плащі сексуально продемонстрував оголене тіло Астаф'євої, зокрема стрункі ноги.
Також співачка поділилася з шанувальниками коротким роликом процесу зйомок.
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Backstage with my dream team @martasyrko @ivannamamchuk @anariadnaa @polozovastudio @vintageequipage @lareinelingerie @millanova
На останньому фото Даша Астаф'єва зуміла затьмарити голлівудську актрису Наталі Портман, яка втілила роль героїні у фільмі "Чорний лебідь".
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Шанувальники артистки високо оцінили її фото, зазначивши вроджену сексуальність артистки.
Як повідомлялося раніше, актриса Даша Астаф'єва зіграє в новій комедії "Поцілунок на мільйон".