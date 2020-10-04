Чорний лебідь: Даша Астаф'єва вразила мережу чуттєвим фото

Відома українська співачка і актриса Даша Астаф'єва в черговий раз постала перед шанувальниками у пікантному образі.

Даша Астаф'єва, яка є однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу, порадувала підписників відвертими фотографіями, які з'явилися на офіційній сторінці в Інстаграмі зірки.

35-річна артистка не соромиться позувати без трусиків, а новий знімок в червоному плащі сексуально продемонстрував оголене тіло Астаф'євої, зокрема стрункі ноги.

Також співачка поділилася з шанувальниками коротким роликом процесу зйомок.

На останньому фото Даша Астаф'єва зуміла затьмарити голлівудську актрису Наталі Портман, яка втілила роль героїні у фільмі "Чорний лебідь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 2 Окт 2020 в 8:37 PDT

Шанувальники артистки високо оцінили її фото, зазначивши вроджену сексуальність артистки.

Як повідомлялося раніше, актриса Даша Астаф'єва зіграє в новій комедії "Поцілунок на мільйон".