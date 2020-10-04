Коронавірус вбив засновника модного будинку Kenzo

Засновник всесвітньо відомого бренду Kenzo Кензо Такада помер в Парижі від ускладнень COVID-19.

Про смерть модельєра 4 жовтня повідомив його прес-секретар.

Він пішов з життя у віці 81 року в Американському госпіталі Парижа.

Такада - перший японський дизайнер, який здобув популярність на паризькій сцені моди. У 1999 році він пішов зі сфери моди, щоб продовжити кар'єру в мистецтві.

У 1993 році бренд Kenzo був проданий виробникові предметів розкоші LVMH.

Такада прибув до Франції з Японії в 1965 році. Він планував ненадовго зупинитися у французькій столиці, але в кінці кінців Париж став його будинком.

Він створив свою першу колекцію для жінок в 1970 році, влаштував перший показ для чоловіків в 1983 році, представив перший аромат Kenzo Kenzo в 1988 році.

Такада був особливо відомий своїми фірмовими квітковими принтами.