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Коронавірус вбив засновника модного будинку Kenzo

Коронавірус вбив засновника модного будинку Kenzo
Оновлено 19:31 Сьогодні Телеграф ctv Фото: Twitter
Засновник всесвітньо відомого бренду Kenzo Кензо Такада помер в Парижі від ускладнень COVID-19.

Про смерть модельєра 4 жовтня повідомив його прес-секретар.

Він пішов з життя у віці 81 року в Американському госпіталі Парижа.

Такада - перший японський дизайнер, який здобув популярність на паризькій сцені моди. У 1999 році він пішов зі сфери моди, щоб продовжити кар'єру в мистецтві.

У 1993 році бренд Kenzo був проданий виробникові предметів розкоші LVMH.

Такада прибув до Франції з Японії в 1965 році. Він планував ненадовго зупинитися у французькій столиці, але в кінці кінців Париж став його будинком.

Пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко

Він створив свою першу колекцію для жінок в 1970 році, влаштував перший показ для чоловіків в 1983 році, представив перший аромат Kenzo Kenzo в 1988 році.

Такада був особливо відомий своїми фірмовими квітковими принтами.

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Kenzo, Коронавірус, Covid-19, Кензо Такада.

Автор:

Телеграф
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