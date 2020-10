"Королева громадського здоров'я": Лана Дель Рей обурила фанатів маскою для лиця

Популярна американська співачка Лана Дель Рей з'явилася на публіці в сітчастої масці, що призвело в замішання її фанатів.

Зірка з'явилася в такому вигляді в філії книгарні Barnes and Noble в Лос-Анджелесі, де вона читала уривки зі свого нового збірника віршів "Violet Bent Backwards Over the Grass".

У соцмережі Instagram стривожені шанувальники засипали зірку закликами надіти "справжню маску":

"Лана, будь ласка, надягніть справжню маску"

"Ти чертовски добре знаєш, що ця маска марна"

"Це не маска. Ти робиш хорошу музику, але приймаєш погані рішення"

"Королева громадського здоров'я", - пишуть фанати.

Сестра Дель Рей, Керолайн Грант, яка в прямому ефірі транслювала читання віршів в Instagram, сказала, що у співачки "негативний результат", і вона трималася в двох метрах від своїх шанувальників. Однак на фотографіях з соцмереж видно, як вона позує в небезпечній близькості до інших людей.

Варто відзначити, що деякі зарубіжні магазини пропонують маски з прозорим покриттям, щоб слабочуючі могли читати по губах, можливо і маска співачки мала внутрішню прозору підкладку під сіткою. Однак сама Дель Рей на хвилю обурення ніяк не відповіла.