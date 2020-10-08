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Четвер, 08.10.2020
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До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото

До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото

До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото
15:45 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Михайло Михайлович Жванецький - відомий письменник сатирик, який не потребує представлення. Але ось його особисте життя завжди було "під прикриттям".

Своє особисте життя артист не любить афішувати, а на питання про дітей завжди віджартовувався. Достовірно відомо лише про дружину сатирика Наталію та сина Дмитра.

"Вірність - легка ознака нестачі розуму" - говорить Михайло Жванецький.

Цю фразу підтверджує і наявність в житті артиста великої кількості жінок, п'ять з яких подарували йому п'ятьох дітей.

Що відомо про жінок Михайла Жванецького?

Першою дружиною сатирика стала Лариса Кулик, на якій він одружився відразу після закінчення інституту. Михайло дуже любив Ларису, але їх важке матеріальне становище не влаштовувало маму його дружини. Саме вона і підштовхувала юну Ларису подати на розлучення.

Через 10 років вони таки розлучилися з ініціативи Лариси, і як би не хотів цього Михайло, він підкорився.

Є слух, що під час своїх гастролей по Сибіру Жванецький закрутив роман з жінкою, яка потім народила йому дочку. Однак Михайло дівчинку не визнав.

Після повернення до Одеси, в 1970 році, Михайло Михайлович почав співпрацювати з командою КВН, де і познайомився з Надією Гайдук. Через 10 років у пари народилася дочка Єлизавета. Але виявилося, що у Жванецького в Ленінграді була коханка, і Надя завершила відносини, записавши дочку на своє прізвище.

Переїхавши до Москви Михайло Михайлович вирішив підкорити телебачення. Волею випадку, він познайомився з Тетяною, яка виявилася керівником програми "Навколо сміху". Підкоривши серце жінки, Жванецький зміг потрапити і на телебачення.

Після в житті артиста з'явилася Регіна Ривкіна, яка працювала доглядальницею у хворої мами артиста. Скориставшись становищем вона спокусила актора, а після вона завагітніла і народила йому сина Андрія.

Наступні відносини у Михайла були з Венерою Умаровою. Їх цивільний шлюб тривав близько 10 років. Дівчина народила акторові сина Максима.

Другою офіційною дружиною Михайла Жванецького стала проста дівчина Наталя, яку він побачив в Аркадії на відкритті Клубу одеситів. Відзначимо, що Наталя молодше Михайла на 32 роки.

У 1995 році у них народився син Дмитро. Хлопчику дали прізвище батька. Дмитро - єдина дитина, яка виросла з батьком. Він - гордість Михайла Михайловича.

Тільки в 2010 році подружжя узаконили шлюб. Не було ніяких пишних урочистостей, просто реєстрація. Пара разом вони вже близько 30 років.

Також у письменника є ще одна дочка - Ольга. Швидкоплинний роман з її матір'ю трапився в Одесі. Після вона поїхала до Новосибірська і там зрозуміла, що вагітна, але акторові жінка нічого не сказала. Зараз батько і дочка тісно спілкуються.

Нагадаємо, 7 жовтня 2020 року Михайла Жванецький оголосив про завершення кар'єри і відхід зі сцени. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.

На рахунку сатирика безліч відомих жартівливих монологів. Пропонуємо переглянути кращі з них.

Відзначимо, що останній раз Михайло Жванецький давав виступ в Києві в березні.

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Михайло Жванецький.

Автор:

Телеграф
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