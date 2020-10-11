Кулінарний Шерлок Холмс і виліт сильного учасника: як пройшов 6 випуск "МастерШеф"

У суботу, 10 жовтня, на телеканалі СТБ пройшов шостий випуск кулінарного проекту "МастерШеф 10". Дізнайтеся, хто покинув проект за крок від професійної мрії.

Перш ніж почати перше випробування в 6 випуску 10 сезону "МастерШеф" Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський розповіли кухарям-любителям, що у Ектора Хіменеса-Браво піднялася температура, тому цей конкурс пройде без головного судді проекту.

У новому випуску випробування учасників почалися з "колеса фортуни". За три хвилини кулінари-аматори повинні представити своє меню суддям 10 сезону "МастерШеф" і для приготування у них буде 2 години. А щоб ускладнити випробування для кулінарів, судді 10 сезону "МастерШеф" озвучили ще одне правило конкурсу: протягом випробування пари будуть крутити барабан, який і визначить їх додаткове завдання в конкурсі.

За результатами першого конкурсу перемогла пара Олександра Горчакова і Юлії Венедиктової, а чорні фартухи отримали Роман Петрушенко, Богдан Сиротенко, Марія Кривенко та Едуард Мишута.

На другому випробуванні учасників вже зустрів Хіменес-Браво. Він розповів про те, що здавав тест на коронавірус і він показав негативний результат.

Судді 10 сезону "МастерШеф" підготували для кухарів-аматорів захоплюючий конкурс на знання і логіку. За півтори години кухарям-любителям 10 сезону "МастерШеф" потрібно вгадати блюдо, яке судді кулінарного проекту сховали під коробками-загадками.

За результатами другого конкурсу перемогла команда Олексія Жидкова. В якості нагороди, судді дозволили йому зняти чорний фартух з Марії Кривенко. На голосуванні кухаря-любителі проголосували за Юлію Венедіктову і Мірру Борисову, яка незважаючи на вказівки капітана готувала страву на свій розсуд.

У битві чорних фартухів кухарів в чорному чекає надважка задача - приготувати страву, яке зможе встояти перед шквальним вітром і не руйнуватися від нього.

Судді 10 сезону "МастерШеф" перевіряли кожне блюдо на стійкість, пробували їх і оголосили свої вердикти для учасників в чорних фартухах. Отже, в 6 випуску 10 сезону "МастерШеф" шоу залишає Едуард Мишуга.

Відзначимо, що шостий ефір 10 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" опублікують на офіційному YouTube-акаунті телеканалу через 48 годин після прем'єри по ТБ. Якщо не хочете чекати - переходьте на сайт Teleportal.UA і дивіться онлайн!

Нагадаємо, що в минулому випуску учасники попрощалися з Алексою Антоновою.

Як раніше повідомляв "Телеграф", переможниця і суддя "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася рецептом смачного гарбузового чізкейку.