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Вівторок, 13.10.2020
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Мадонна пофарбувалася в рожевий у підтримку Байдена: схоже, її фанати проголосують за Трампа

Мадонна пофарбувалася в рожевий у підтримку Байдена: схоже, її фанати проголосують за Трампа
Оновлено 11:22 Сьогодні Телеграф
Американська поп-співачка Мадонна продемонструвала фанатам новий образ.

Мадонна заявила про підтримку демократа Джо Байдена на виборах президента в США, через що пофарбувала волосся в рожевий колір.

"Три особи дівчини, яка тільки що проголосувала! Люди, виходьте і беріть на себе відповідальність", - написала співачка у себе в Instagram.

 
 
 
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Втім, у фанатів співачки виникли змішані почуття щодо її нового образу.

Серед численних коментарів у теплими словами, знайшлися і ті, кому зміна іміджу не припала до душі:

"Що сталося з твоїми вилицями? Чи не добре, Мадонна. Чи не добре"

"Може ти припиниш підкачувати губи"

"Мадонна наполегливо намагається відстрочити старість"

Також в коментарях спостерігається наплив прихильників чинного президента США Дональда Трампа.

 
 
 
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Як відомо, президента США повинні вибрати 2 листопада. Запекла боротьба розгорнулася між демократами на чолі з Байденом і Харріс і республіканцями Трампом і Пенсом.

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Все по темі:

Мадонна, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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