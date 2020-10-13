Мадонна пофарбувалася в рожевий у підтримку Байдена: схоже, її фанати проголосують за Трампа

Американська поп-співачка Мадонна продемонструвала фанатам новий образ.

Мадонна заявила про підтримку демократа Джо Байдена на виборах президента в США, через що пофарбувала волосся в рожевий колір.

"Три особи дівчини, яка тільки що проголосувала! Люди, виходьте і беріть на себе відповідальність", - написала співачка у себе в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 11 Окт 2020 в 3:37 PDT

Втім, у фанатів співачки виникли змішані почуття щодо її нового образу.

Серед численних коментарів у теплими словами, знайшлися і ті, кому зміна іміджу не припала до душі:

"Що сталося з твоїми вилицями? Чи не добре, Мадонна. Чи не добре"

"Може ти припиниш підкачувати губи"

"Мадонна наполегливо намагається відстрочити старість"

Також в коментарях спостерігається наплив прихильників чинного президента США Дональда Трампа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 11 Окт 2020 в 3:37 PDT

Як відомо, президента США повинні вибрати 2 листопада. Запекла боротьба розгорнулася між демократами на чолі з Байденом і Харріс і республіканцями Трампом і Пенсом.