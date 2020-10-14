Новий роман Белли Хадід: модель зустрічається з онуком Джека Ніколсона

Американська супермодель таємно зустрічається з онуком голлівудської ікони Джека Ніколсона - 21-річним Дьюком Ніколсоном.

Зарубіжні ЗМІ повідомляють, що пара разом вже кілька тижнів. Імовірно їх відносини закрутилися в кінці вересня. Саме тоді пара і познайомилася - під час поїздки в Нью-Йорк.

Також, інсайдери додають, що перед тим, як відправитися святкувати свій день народження з подругами, Белла провела романтичний вікенд з Ніколсоном.

Дьюк Ніколсон - син дизайнера Дженніфер Ніколсон, дочки Джека Ніколсона і Сандри Найт. Хлопець є актором-початківцем. У 2019 він зіграв роль у фільмі жахів Джордана Піла "Ми". А також позував для обкладинки нового альбому співачки Лани Дель Рей - Norman F-king Rockwell.

Незабаром, Дьюка можна буде побачити у фільмі "Країна мрій", в якому він грає разом з Гері Олдманом і Армі Хаммером.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що старша сестра Белли - модель Джіджі Хадід і її бойфренд, співак Зейн Малік, стали батьками вперше.