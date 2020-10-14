Скачать
Середа, 14.10.2020
Українців тронув добрий постер на День захисника 14 жовтня
Українців тронув добрий постер на День захисника 14 жовтня
Бойовики до Дня захисника України влаштували обстріл і вторгнення на Донбасі
Бойовики до Дня захисника України влаштували обстріл і вторгнення на Донбасі
Ліга націй: де і коли дивитися матчі 14 жовтня
Ліга націй: де і коли дивитися матчі 14 жовтня
Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат
Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат

Новий роман Белли Хадід: модель зустрічається з онуком Джека Ніколсона

Новий роман Белли Хадід: модель зустрічається з онуком Джека Ніколсона
16:16 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Американська супермодель таємно зустрічається з онуком голлівудської ікони Джека Ніколсона - 21-річним Дьюком Ніколсоном.

Зарубіжні ЗМІ повідомляють, що пара разом вже кілька тижнів. Імовірно їх відносини закрутилися в кінці вересня. Саме тоді пара і познайомилася - під час поїздки в Нью-Йорк.

Також, інсайдери додають, що перед тим, як відправитися святкувати свій день народження з подругами, Белла провела романтичний вікенд з Ніколсоном.

Дьюк Ніколсон - син дизайнера Дженніфер Ніколсон, дочки Джека Ніколсона і Сандри Найт. Хлопець є актором-початківцем. У 2019 він зіграв роль у фільмі жахів Джордана Піла "Ми". А також позував для обкладинки нового альбому співачки Лани Дель Рей - Norman F-king Rockwell.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

NORMAN FUCKING ROCKWELL out August 30th Made with @jackantonoff @sharp_stick #ricknowels #zachdawes #andrewwatt Photo by @yourgirlchuck w #dukenicholson

Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Незабаром, Дьюка можна буде побачити у фільмі "Країна мрій", в якому він грає разом з Гері Олдманом і Армі Хаммером.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що старша сестра Белли - модель Джіджі Хадід і її бойфренд, співак Зейн Малік, стали батьками вперше.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Джек Николсон, Белла Хадид, Дьюк Ніколсон.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
02 "Коронавірус" виявився фальшивим: Дмитро Підручний про свою хворобу та фаворитів сезону
03 "Навіть камери з СРСР залишилися": мережу насмішив запуск ракети з Байконура на МКС (відео)
04 Прикмети і що строго заборонено робити на Покров 14 жовтня
05 В Apple показали, яким буде iPhone 12 (фото, відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
&quot;Обережно, референдум!&quot; Професор соціології запропонував альтернативу опитуванням Зеленського
"Обережно, референдум!" Професор соціології запропонував альтернативу опитуванням Зеленського
Долар почав дорожчати: курс валют в Україні на 14 жовтня
Долар почав дорожчати: курс валют в Україні на 14 жовтня
Прикмети і що строго заборонено робити на Покров 14 жовтня
Прикмети і що строго заборонено робити на Покров 14 жовтня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся