Новий роман Белли Хадід: модель зустрічається з онуком Джека Ніколсона

Зарубіжні ЗМІ повідомляють, що пара разом вже кілька тижнів. Імовірно їх відносини закрутилися в кінці вересня. Саме тоді пара і познайомилася - під час поїздки в Нью-Йорк.
Також, інсайдери додають, що перед тим, як відправитися святкувати свій день народження з подругами, Белла провела романтичний вікенд з Ніколсоном.
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#BellaHadid has been quietly dating a man— Duke Nicholson, the actor grandson of Hollywood icon Jack Nicholson. The pair have been spending time together since at least late last month, when Nicholson saw Hadid on a trip to New York #bellahadid #dukenicholson #newcouple #hollywood #mediaindustry #instadaily #wednesday
Дьюк Ніколсон - син дизайнера Дженніфер Ніколсон, дочки Джека Ніколсона і Сандри Найт. Хлопець є актором-початківцем. У 2019 він зіграв роль у фільмі жахів Джордана Піла "Ми". А також позував для обкладинки нового альбому співачки Лани Дель Рей - Norman F-king Rockwell.
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NORMAN FUCKING ROCKWELL out August 30th Made with @jackantonoff @sharp_stick #ricknowels #zachdawes #andrewwatt Photo by @yourgirlchuck w #dukenicholson
Незабаром, Дьюка можна буде побачити у фільмі "Країна мрій", в якому він грає разом з Гері Олдманом і Армі Хаммером.
Раніше, "Телеграф" повідомляв, що старша сестра Белли - модель Джіджі Хадід і її бойфренд, співак Зейн Малік, стали батьками вперше.