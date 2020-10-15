"Два рази приїжджала швидка": Христина Асмус підхопила коронавірус

Скандальна російська актриса тетра і кіно Христина Асмус заразилася коронавирусной інфекцією.

32-річна Христина Асмус підтвердила, що захворіла Covid-19. Про це зірка повідомила на своїй офіційній сторінці в Інстаграме.

Актриса пише, що три дні страждала від високої температури в 39 ° C, а нижче 37,7 опускалася тільки від прийому жарознижуючих засобів.

"Краснющее горло, кашель, пекельна ломота всього тіла і голова розколюється", - розповіла про симптоми Асмус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 14 Окт 2020 в 9:38 PDT



Також артистка повідомила, що вже два рази доводилося викликати швидку. Зараз жінка перебуває вдома.

В кінці Асмус застерегла своїх передплатників не забувати про вірус і бути акуратними "Маски !!! Рукавички !!! Антисептики !!! Дистанція !!! Нікуди не ходіть, якщо відчули перші ознаки !!! Всім здоров'я !!"

Варто відзначити, що це не перша проблема зі здоров'ям у актриси за останній час. Днями Крістіна Асмус заявила, що їй довелося відмовитися від зйомок через висипань на шкірі.

Нагадаємо, що після розлучення актриси з російським шоуменом і актором Гаріком Харламовим, Христину Асмус запідозрили у відносинах з 69-річним відомим режисером Олексієм Учителем.