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Суддя шоу "Танці з зірками" Кухар підколола саму себе жартом

Суддя шоу "Танці з зірками" Кухар підколола саму себе жартом
Оновлено 17:32 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Катерини Кухар
Катерина Кухар самокритично поставилася до своєї поведінки.

Українська прима-балерина Катерина Кухар відома своїми зауваженнями на адресу учасників проекту "Танці з зірками". Колючі коментарі, завуальований сарказм, різка критика на адресу конкурсантів - і багато шанувальників проекту вже не приховують свого засуджує ставлення до зоряної судді.

Відома балерина вирішила трохи підколоти саму себе, виклавши в сторіз особистої сторінки в соцмережі Інстаграм картинку з написом, яка яскраво охарактеризувала непростий характер прими.

"Погодьтеся, краще вже хай жінка каже чорт знає що ..., що мовчить знає про що ..." - написала Кухар.

Згадаймо, що більш запам'ятовуються на проекті "Танці з зірками" стали перепалки балерини з учасницею шоу, української телеведучою Ольгою Фреймут. В одному з ефірів суддя описала танець для тіла Ольги як "довічне ув'язнення", а її ноги "не слухаються команди мозку". У наступному випуску телеведуча подарувала Катерині ножиці, щоб та "відрізала собі мову".

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Багато глядачів явно не готові пробачити Кухар за її різкі висловлювання на адресу конкурсантів. В одній з публікація в Інстаграме Катерина нарвалася на критику після її конфлікту з Фреймут.

 

Також раніше "Телеграф" писав про те, що незважаючи на невеликі сварки в прямому ефірі, Катерина Кухар та Ольга Фреймут є хорошими друзями.

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Танці з зірками, Катерина Кухар.

Автор:

Телеграф
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