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Love Story: одружені Остапчук та Горняк представили чуттєве відео

Love Story: одружені Остапчук та Горняк представили чуттєве відео
Оновлено 10:34 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Кристины Горняк
У четвер, 15 жовтня 2020 року телеведучий Володимир Остапчук та юрист Кристина Горняк офіційно стали чоловіком і дружиною.

Зоряні молодята Володимир Остапчук та Христина Гірник, на весіллі яких запалювала сама Вєрка Сердючка, вирішили скористатися послугами професійних фотографів і операторів, і зняти дуже романтичний і емоційний міні-фільм про свою історію кохання.

Ролик, який був опублікований на особистих сторінках новоспеченого подружжя в соцмережі Інстаграм, отримав назву Love Story ( "Любовна історія" - ред.).

 
 
 
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"Наша Love Story. Найнезвичайніша, яскрава, тепла і точно відображає нашу любов і наш світ", - підписав відео у себе на сторінці Остапчук.

Варто додати, що в мережі також потрапили красиві фотографії з самого торжества, які ви можете переглянути нижче.

 
 
 
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Все по темі:

Фильм, Весілля, Володимир Остапчук, Христина Горняк.

Автор:

Телеграф
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