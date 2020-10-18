Love Story: одружені Остапчук та Горняк представили чуттєве відео

Зоряні молодята Володимир Остапчук та Христина Гірник, на весіллі яких запалювала сама Вєрка Сердючка, вирішили скористатися послугами професійних фотографів і операторів, і зняти дуже романтичний і емоційний міні-фільм про свою історію кохання.
Ролик, який був опублікований на особистих сторінках новоспеченого подружжя в соцмережі Інстаграм, отримав назву Love Story ( "Любовна історія" - ред.).
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"Наша Love Story. Найнезвичайніша, яскрава, тепла і точно відображає нашу любов і наш світ", - підписав відео у себе на сторінці Остапчук.
Варто додати, що в мережі також потрапили красиві фотографії з самого торжества, які ви можете переглянути нижче.
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