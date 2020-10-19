Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі

Новий випуск проекту "Танців із зірками-2020" був присвячений 30-річчю творчості Вєрки Сердючки, і в цей вечір все зіркові учасники проекту виконували свої танці під найпопулярніші хіти української артистки. Сама Сердючка стала однією із запрошених суддів на проекті.
А ось відома виконавиця Ольга Горбачова була провідною на балконі, де зустрічала учасників після їх виступів.
18 жовтня дві пари танцювали танець за життя - це Ольга Фреймут і Ілля Падзіна, і Позитив і Юлія Сахневич, але вони хворіють COVID, тому за них танцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Але це не допомогло.
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Учасники змагалися між собою як могли, проте судді зробили вибір на користь Ольги Фреймут і Іллі Падзіни. Варто додати, що телеведуча також танцювала з суддею проекту Катериною Кухар. Але навіть це не врятувало Фреймут від низьких оцінок.
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За результатами голосування проект залишили Позитив і Юлія Сахневич.
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Раніше "Телеграф" писав про те, як примі-балерині Катерині Кухар вдалося посміятися над самою собою.