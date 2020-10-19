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Понеділок, 19.10.2020
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Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі
Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі

Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі

Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі
Оновлено 07:56 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Восьмий випуск талант-шоу "Танці з зірками-2020" вийшов у прямий ефір у неділю 18 жовтня на телеканалі "1 + 1".

Новий випуск проекту "Танців із зірками-2020" був присвячений 30-річчю творчості Вєрки Сердючки, і в цей вечір все зіркові учасники проекту виконували свої танці під найпопулярніші хіти української артистки. Сама Сердючка стала однією із запрошених суддів на проекті.

А ось відома виконавиця Ольга Горбачова була провідною на балконі, де зустрічала учасників після їх виступів.

18 жовтня дві пари танцювали танець за життя - це Ольга Фреймут і Ілля Падзіна, і Позитив і Юлія Сахневич, але вони хворіють COVID, тому за них танцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Але це не допомогло.

 
 
 
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Учасники змагалися між собою як могли, проте судді зробили вибір на користь Ольги Фреймут і Іллі Падзіни. Варто додати, що телеведуча також танцювала з суддею проекту Катериною Кухар. Але навіть це не врятувало Фреймут від низьких оцінок.

 
 
 
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За результатами голосування проект залишили Позитив і Юлія Сахневич.

 
 
 
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Дивіться повний 8 випуск шоу "Танці з зірками-2020" - відео

Раніше "Телеграф" писав про те, як примі-балерині Катерині Кухар вдалося посміятися над самою собою.

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Все по темі:

Позитив, Ольга Фреймут, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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