Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі

Восьмий випуск талант-шоу "Танці з зірками-2020" вийшов у прямий ефір у неділю 18 жовтня на телеканалі "1 + 1".

Новий випуск проекту "Танців із зірками-2020" був присвячений 30-річчю творчості Вєрки Сердючки, і в цей вечір все зіркові учасники проекту виконували свої танці під найпопулярніші хіти української артистки. Сама Сердючка стала однією із запрошених суддів на проекті.

А ось відома виконавиця Ольга Горбачова була провідною на балконі, де зустрічала учасників після їх виступів.

18 жовтня дві пари танцювали танець за життя - це Ольга Фреймут і Ілля Падзіна, і Позитив і Юлія Сахневич, але вони хворіють COVID, тому за них танцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Але це не допомогло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 18 Окт 2020 в 1:05 PDT

Учасники змагалися між собою як могли, проте судді зробили вибір на користь Ольги Фреймут і Іллі Падзіни. Варто додати, що телеведуча також танцювала з суддею проекту Катериною Кухар. Але навіть це не врятувало Фреймут від низьких оцінок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 18 Окт 2020 в 1:19 PDT

За результатами голосування проект залишили Позитив і Юлія Сахневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 18 Окт 2020 в 2:07 PDT

Дивіться повний 8 випуск шоу "Танці з зірками-2020" - відео

Раніше "Телеграф" писав про те, як примі-балерині Катерині Кухар вдалося посміятися над самою собою.