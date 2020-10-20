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Вівторок, 20.10.2020
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Настя Каменських повністю роздяглася перед камерою і поміркувала про свободу

Настя Каменських повністю роздяглася перед камерою і поміркувала про свободу
14:29 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Насті Каменських
Українська поп-співачка NK сколихнула мережу оголеним фото.

Настя Каменських викликала неоднозначну реакцію до свого нового знімку.

На офіційній сторінці в соцмережі Інстаграм артистка виклала дуже відвертий знімок, на якому позує абсолютно голою. Фото зроблено зі спини, тому попу "як у Кім" Каменських показала в повний ракурс.

"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сама", - написала Настя.

 
 
 
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Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам ⠀ #thoughts #morningview #goodvibesonly

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Більшості передплатників співачки не сподобалася нова фотографія співачки в стилі "ню", тому коментарі користувачів відповідні.

Але є і позитивні відгуки.

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Настя Каменских.

Автор:

Телеграф
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