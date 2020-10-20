Настя Каменських повністю роздяглася перед камерою і поміркувала про свободу

Українська поп-співачка NK сколихнула мережу оголеним фото.

Настя Каменських викликала неоднозначну реакцію до свого нового знімку.

На офіційній сторінці в соцмережі Інстаграм артистка виклала дуже відвертий знімок, на якому позує абсолютно голою. Фото зроблено зі спини, тому попу "як у Кім" Каменських показала в повний ракурс.

"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сама", - написала Настя.

Більшості передплатників співачки не сподобалася нова фотографія співачки в стилі "ню", тому коментарі користувачів відповідні.

Але є і позитивні відгуки.