Їла те, що хотіла і рідко відвідувала лікарів: найстаріша жінка Британії померла у віці 112 років

24 жовтня пішла з життя британка Джоан Хоккард, яка вважалася найстарішою жінкою в своїй країні. Про це передає BBC. Вона померла в своєму будинку в Дорсеті в суботу, повідомив її племінник Пол Рейнольдс.

Джоан Хоккард народилася 29 березня 1908 року. Дитинство провела в Кенії, де її батько був британським колоніальним офіцером.

Вона вчилася в школі-інтернаті в Сассексі, а потім працювала кухарем в готелі в Женеві. На початку Другої світової війни була водієм швидкої допомоги в Лондоні, а потім переїхала на південне узбережжя, де стала захопленим моряком.

Вона вийшла заміж за Гілберта Хоккарда, який поділяв її любов до вітрильного спорту і подорожей. Коли він помер в 1981 році, вона переїхала в лиллипутов, недалеко від Пула.

Рейнольдс сказав, що його тітка вірила в те, що немає ніякого секрету довголіття, і "насолоджувалася маслом і вершками, а дієти просто висміювала".

"У неї завжди був незалежний дух, і для неї було типовим те, що на своє 100-річчя вона відмовилася від листівки королеви, бо не хотіла, щоб люди знали, скільки їй років", - якось сказав Рейнольдс в інтерв'ю Bournemouth Echo в серпні цього року.

Довгожителька відсвяткувала в березні цього року своє 112-річчя. Свій день народження Хоккард розділила зі найстарішим чоловіком у світі Бобом Вайтоном, який помер в травні в Гемпширі.