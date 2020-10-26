"Ніжна і витончена": нова дружина Остапчука з лимонами покрасувалась перед камерою (Відео)

Нотаріус Христина Гірник, яку називають розлучницею Володимира Остапчука та Олени Войченко, на своїй особистій сторінці в Інстаграм виклала філософський пост, в якому вона поміркувати щодо незалежності від громадської думки і закликала бути самими собою, не дивлячись на думки інших людей.

"Своє життя проживаєте? Або залежні від чужої думки?" - початку Гірник.

"Відповідаючи на питання:" Як би ви жили, знаючи, що вас не засудять за ваш вибір, вчинки і дії? ", Більшість з нас визнається, що ця" уявна життя "сильно відрізняється від реальності. Виходить, що ми проживаємо свою ЄДИНУ життя не так, як хочемо, аби тільки не стикатися із засудженням з боку оточуючих. "

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor) 26 Окт 2020 в 3:50 PDT

Крістіна зізналася, що вона все життя йшла до того, щоб орієнтуватися на себе.

"Чи не час набратися сміливості бути собою, пробувати і помилятися, ніж на схилі років зрозуміти, як багато ми втратили? Я особисто за цей варіант", - пише дружина Остапчука.

Гірник підсумувала, що "наше життя - лінія, а не крапка. Можна весь час переживати про те, що про нас думають інші, і не помітити, як пройде життя. А можна жити так, як хочеться, і бути вірним собі, щоб потім не випробовувати жалю в кінці шляху ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor) 10 Авг 2020 в 9:40 PDT

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Христина Гірник офіційно стали чоловіком і дружиною в четвер, 15 жовтня цього року. Зовсім недавно вони повернулися з медового місяця і приступили до роботи.