Земфіра захворіла на коронавірус після концертів (відео)

Відома російська співачка Земфіра підчепила COVID-19. 44-річна артистка відчула себе погано, помітивши симптоматику коронавырусу, і тут же звернулася до лікарів. Здала тест і той показав позитивний результат.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Госпіталізувати Земфіру лікарі не стали і зараз співачка перебуває вдома і лікується за рекомендаціями лікарів.

Відзначимо, що як тільки почався карантин, Земфіра самоізолювалась у себе вдома і оголосила, що почала роботу над новим альбомом. До цього вона не випускала нових платівок 7 років. Земфіра сама суворо дотримувалася карантину, до чого також закликала і своїх шанувальників.

«Пишу альбом, готовий на дві третини, але хіба це важливо зараз? Ні. Важливо - сидіти вдома, берегти близьких. У нас все буде. І альбом, і тур, і все на світі. Але зараз ми всі повинні завмерти, щоб вижити», - написала Земфіра.

Також, лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук розповідав, що його і Земфіру запрошували виступити «на якісь Барвихи», проте виконавці відмовилися.

Однак пізніше, Земфіра таки почала давати концерти. 6 вересня артистка виступила в рамках фестивалю Stereoleto.

А 26 вересня виконавиця дала концерт на Центральній площі Олімпійського парку на Гран-прі Росії 2020 на Сочі, через якого на неї обрушилася хвиля критики. Обурені жителі і експерти відзначили, що на концерті ніхто особливо не дотримувався соціальної дистанції, та й про маски не всі пам'ятали.