Земфіра захворіла на коронавірус після концертів (відео)

Відома російська співачка Земфіра підчепила COVID-19. 44-річна артистка відчула себе погано, помітивши симптоматику коронавырусу, і тут же звернулася до лікарів. Здала тест і той показав позитивний результат.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Госпіталізувати Земфіру лікарі не стали і зараз співачка перебуває вдома і лікується за рекомендаціями лікарів.
Відзначимо, що як тільки почався карантин, Земфіра самоізолювалась у себе вдома і оголосила, що почала роботу над новим альбомом. До цього вона не випускала нових платівок 7 років. Земфіра сама суворо дотримувалася карантину, до чого також закликала і своїх шанувальників.
«Пишу альбом, готовий на дві третини, але хіба це важливо зараз? Ні. Важливо - сидіти вдома, берегти близьких. У нас все буде. І альбом, і тур, і все на світі. Але зараз ми всі повинні завмерти, щоб вижити», - написала Земфіра.
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привет. и привет . в эти странные дни , когда никто ничего не понимает . я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому , пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. сейчас больше ничего сделать не могу . хочу помогать старикам , хочу быть полезной . такое время наступило- как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время . пишу альбом , готов на две трети , но разве это важно сейчас ? нет . важно - сидеть дома , беречь близких. у нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете . но сейчас мы все должны замереть , чтобы выжить) ваша Земфира #земфира #zemfira
Також, лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук розповідав, що його і Земфіру запрошували виступити «на якісь Барвихи», проте виконавці відмовилися.
Однак пізніше, Земфіра таки почала давати концерти. 6 вересня артистка виступила в рамках фестивалю Stereoleto.
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мне нужен какой-то свет, чтоб видеть хотя бы сны время сжигать мосты время искать ответ и менять сгоревшие лампочки Санкт-Петербург (06.09.2020) @STEREOLETO2020 #земфира #лампочки #санктпетербург #петербург #питер #стереолето #фестиваль #2020 #земфира2020 #z #zemfira #zemfiralive #lightbulbs #theuchpochmack #saintpetersburg #stereoleto2020 #stereoleto #festival #music #live #concert #livemusic #livefestival #newmusic
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ты забыл узнать собственно, меня собственно, зачем никаких проблем никакой любви я-то знаю, что никакой любви ты меня убил выстрелом в упор прямо между глаз ты забыл узнать именно меня в следующий раз в следующий раз Без шансов / Санкт-Петербург (06.09.2020) #земфира #безшансов #санктпетербург #стереолето #фестиваль #zemfira #zemfiralive #saintpetersburg #stereoleto @stereoleto2020 video by @sam.pac.man
А 26 вересня виконавиця дала концерт на Центральній площі Олімпійського парку на Гран-прі Росії 2020 на Сочі, через якого на неї обрушилася хвиля критики. Обурені жителі і експерти відзначили, що на концерті ніхто особливо не дотримувався соціальної дистанції, та й про маски не всі пам'ятали.
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приглашаю тебя завтра в собственный ад там вполне хорошо только сильно трясёт постоянно трясёт как на корабле но зато мы вдвоём абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз #земфира #абьюз #новаямузыка #сочи #формула1 #zemfira #zemfiralive #abuse #sochi #newmusic #formula1 #f1 @sochiautodrom