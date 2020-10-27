Скачать
Вівторок, 27.10.2020
Тихий мовчазний подвиг: як лікують COVID-19 в переповненій лікарні "червоної зони"
Тихий мовчазний подвиг: як лікують COVID-19 в переповненій лікарні "червоної зони"
У Харкові чекають повернення Кернеса: що кажуть у міськраді після виборів
У Харкові чекають повернення Кернеса: що кажуть у міськраді після виборів
Топ-5 страв з гарбуза до Хелловіну: рецепти і секрети приготування
Топ-5 страв з гарбуза до Хелловіну: рецепти і секрети приготування
У Зеленського готують потужну зброю проти союзників Росії в Карабасі - ЗМІ
У Зеленського готують потужну зброю проти союзників Росії в Карабасі - ЗМІ

Земфіра захворіла на коронавірус після концертів (відео)

Земфіра захворіла на коронавірус після концертів (відео)
Оновлено 11:41 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

Відома російська співачка Земфіра підчепила COVID-19. 44-річна артистка відчула себе погано, помітивши симптоматику коронавырусу, і тут же звернулася до лікарів. Здала тест і той показав позитивний результат.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Госпіталізувати Земфіру лікарі не стали і зараз співачка перебуває вдома і лікується за рекомендаціями лікарів.

Відзначимо, що як тільки почався карантин, Земфіра самоізолювалась у себе вдома і оголосила, що почала роботу над новим альбомом. До цього вона не випускала нових платівок 7 років. Земфіра сама суворо дотримувалася карантину, до чого також закликала і своїх шанувальників.

«Пишу альбом, готовий на дві третини, але хіба це важливо зараз? Ні. Важливо - сидіти вдома, берегти близьких. У нас все буде. І альбом, і тур, і все на світі. Але зараз ми всі повинні завмерти, щоб вижити», - написала Земфіра.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

привет. и привет . в эти странные дни , когда никто ничего не понимает . я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому , пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. сейчас больше ничего сделать не могу . хочу помогать старикам , хочу быть полезной . такое время наступило- как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время . пишу альбом , готов на две трети , но разве это важно сейчас ? нет . важно - сидеть дома , беречь близких. у нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете . но сейчас мы все должны замереть , чтобы выжить) ваша Земфира #земфира #zemfira

Публикация от Земфира (@zemfiralive)

Також, лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук розповідав, що його і Земфіру запрошували виступити «на якісь Барвихи», проте виконавці відмовилися.

Однак пізніше, Земфіра таки почала давати концерти. 6 вересня артистка виступила в рамках фестивалю Stereoleto.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

ты забыл узнать собственно, меня собственно, зачем никаких проблем никакой любви я-то знаю, что никакой любви ты меня убил выстрелом в упор прямо между глаз ты забыл узнать именно меня в следующий раз в следующий раз Без шансов / Санкт-Петербург (06.09.2020) #земфира #безшансов #санктпетербург #стереолето #фестиваль #zemfira #zemfiralive #saintpetersburg #stereoleto @stereoleto2020 video by @sam.pac.man

Публикация от Земфира (@zemfiralive)

А 26 вересня виконавиця дала концерт на Центральній площі Олімпійського парку на Гран-прі Росії 2020 на Сочі, через якого на неї обрушилася хвиля критики. Обурені жителі і експерти відзначили, що на концерті ніхто особливо не дотримувався соціальної дистанції, та й про маски не всі пам'ятали.

Кеті Топурія погарнішала в очікуванні малюка (фото)

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Земфира, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Яскраві картинки і привітання українською з Днем ангела Назара
02 У Зеленського готують потужну зброю проти союзників Росії в Карабасі - ЗМІ
03 Кеті Топурія погарнішала в очікуванні малюка (фото)
04 Йдуть дощі і холод: синоптик попередила, коли зіпсується погода в Україні
05 У Microsoft створили "розумну скатертину": вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом
Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом
Побили битами: екс-міністр Швайка заявив про жорстокий напад на нього
Побили битами: екс-міністр Швайка заявив про жорстокий напад на нього
На відео потрапило безглузде ДТП з велосипедистом в Києві
На відео потрапило безглузде ДТП з велосипедистом в Києві
У Microsoft створили &quot;розумну скатертину&quot;: вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)
У Microsoft створили "розумну скатертину": вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся