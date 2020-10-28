Джордж і Амаль Клуні познайомилися з принцом Гаррі і Меган Маркл вже на весіллі

19 травня 2018 року відбулася пишна весільна церемонія принца Гаррі і Меган Маркл, на яку були запрошені багато американських знаменитостей. Але як з'ясувалося, не всі зіркові гості були знайомі з герцогами Сассекськими.

Зокрема, актор Джордж Клуні і його дружина Амаль розповіли, що були незнайомі з Гаррі і Меган і познайомилися з ними тільки на весіллі.

Зіркове подружжя сиділи на одних з головних місць на церемонії біля хрещеної матері Гаррі і колишньої радницею принцеси Діани Керолін Бартоломью. Якраз Керолін і дізналася від подружжя Клуні, що вони не знайомі з нареченими.

«Керолін Бартоломью запитала у Клуні:" Звідки ви знаєте Гаррі і Меган? ". На що отримала несподівану відповідь знаменитості: "А ми не знайомі", - повідомляє британське видання Mirror.

Відзначимо, що це не всі гості, які не були знайомі з принцом і його обраницею. Наприклад, Опра Уїнфрі, Вікторія та Девід Бекхеми, Джеймс Корден теж раніше не спілкувалися з Гаррі і Меган.

Після весілля, сім'я Клуні і герцоги Сассекському значно зблизилися.