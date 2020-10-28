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Джордж і Амаль Клуні познайомилися з принцом Гаррі і Меган Маркл вже на весіллі

Джордж і Амаль Клуні познайомилися з принцом Гаррі і Меган Маркл вже на весіллі
13:30 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

19 травня 2018 року відбулася пишна весільна церемонія принца Гаррі і Меган Маркл, на яку були запрошені багато американських знаменитостей. Але як з'ясувалося, не всі зіркові гості були знайомі з герцогами Сассекськими.

Зокрема, актор Джордж Клуні і його дружина Амаль розповіли, що були незнайомі з Гаррі і Меган і познайомилися з ними тільки на весіллі.

Зіркове подружжя сиділи на одних з головних місць на церемонії біля хрещеної матері Гаррі і колишньої радницею принцеси Діани Керолін Бартоломью. Якраз Керолін і дізналася від подружжя Клуні, що вони не знайомі з нареченими.

«Керолін Бартоломью запитала у Клуні:" Звідки ви знаєте Гаррі і Меган? ". На що отримала несподівану відповідь знаменитості: "А ми не знайомі", - повідомляє британське видання Mirror.

 
 
 
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How are you celebrating the #RoyalWedding? Thank you to the amazing crowds in Windsor for the incredible reception for The Duke and Duchess of Sussex today.

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Відзначимо, що це не всі гості, які не були знайомі з принцом і його обраницею. Наприклад, Опра Уїнфрі, Вікторія та Девід Бекхеми, Джеймс Корден теж раніше не спілкувалися з Гаррі і Меган.

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Після весілля, сім'я Клуні і герцоги Сассекському значно зблизилися.

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Джордж Клуни, Амаль Клуни, Меган Маркл, Принц Гаррі.

Автор:

Телеграф
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