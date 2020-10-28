Довговолосий Кіану Рівз в минулому: актор змінив імідж заради "Матриці 4"

Актор Кіану Рівз вже полюбився своїм фанам з довгим волоссям, однак заради зйомок в четвертій частині «Матриці» артист зважився на кардинальні зміни і зробив ультракоротку стрижку.

Папарацці зловили актора в Німеччині, саме там проходять зйомки продовження франшизи.

Кіану Рівз зістриг свою довгу шевелюру і на знімках з'явився з короткою стрижкою і без бороди. Його новий образ дуже нагадує того Кіану, який вперше з'явився в 1999 році в першій частині «Матриці».

Шанувальники актора відразу ж рознесли фото по фан-сторінках, порівнюючи Нео з першої частини і Кіану зараз.