Довговолосий Кіану Рівз в минулому: актор змінив імідж заради "Матриці 4"

Актор Кіану Рівз вже полюбився своїм фанам з довгим волоссям, однак заради зйомок в четвертій частині «Матриці» артист зважився на кардинальні зміни і зробив ультракоротку стрижку.
Папарацці зловили актора в Німеччині, саме там проходять зйомки продовження франшизи.
Кіану Рівз зістриг свою довгу шевелюру і на знімках з'явився з короткою стрижкою і без бороди. Його новий образ дуже нагадує того Кіану, який вперше з'явився в 1999 році в першій частині «Матриці».
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Keanu’s luscious locks are gone! This haircut is definitely giving me The matrix 4 vibes!! (Obviously) _ #keanu #keanureeves #keanureevesofficial #keanureevesedit #keanureevesmovies #keanureevesfans #recent #redbubble #keanureevesquotes #keanureevesmemes #keanureevesfan #johnwick #billandtedsexcellentadventure #billandted3 #billandtedfacethemusic #billandtedsbogusjourney #johnwick2 #johnwick3parabellum
Шанувальники актора відразу ж рознесли фото по фан-сторінках, порівнюючи Нео з першої частини і Кіану зараз.
Time stopped for Neo #keanureeves #matrix4 #icecreamproject pic.twitter.com/bGZjXbE5mS
— Keanu Reeves TheClub (@Keanu_TheClub) October 26, 2020