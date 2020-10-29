Дружина Монатіка засвітила пишні груди в Instagram - фото

Ірина Демічева муза-натхненниця Дмитра Монатіка і за сумісництвом його дружина. Ірина не так часто радує підписників своїми буденними знімками, однак результатами цієї фотосесії все ж вирішила поділитися.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала пікантний знімок. Ірина постала на фото в чорному мереживному боді, який відмінно підкреслив її пишні груди, і довгій плісированій спідниці такого ж кольору, з-під якої видно її стрункі ноги.

Свій образ вона доповнила об'ємної зачіскою, перловим намистом на шиї і червоною помадою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно ... Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 27 Окт 2020 в 11:23 PDT

«Продуктивний день може завершитися і настільки несподівано» - написала в пості Демічева.

У коментарях відразу ж почали з'являтися захоплені відгуки. Навіть зіркові друзі пари Ірина та Дмитра не встояли перед новим знімком дівчини. Володимир Дантес, Євген Кот, Даша Астаф'єва, Оля Цибульська, підопічні Монатіка - Ліда Лі і Ніно Басілая - засипали Ірину компліментами в коментарях.

Раніше, «Телеграф» писав про новий кліп MONATIK і Лайми Вайкуле - відео на мешап треків «Я вийшла на Пікаділлі» і «УВЛІУВТ».