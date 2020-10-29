Фірмові котлети від Ольги Сумської: рецепт від народної артистки (Відео)

Українська актриса Ольга Сумська часто ділиться зі своїми шанувальниками рецептами різних страв, які сама любить і готує.

29 жовтня на своїй сторінці в Інстаграм народна улюблениця опублікувала новий рецепт - Ольга розповіла, як приготувати її фірмові котлети.

Рецепт фірмових котлет від Ольги Сумської:

Інгредієнти:

300 г курячого фаршу

200 г тертого кабачка

1 яйце

одна цибулина

зелень

сіль, перець за смаком

Приготування:

До курячого фаршу потрібно додати, натертий на дрібній тертці, кабачок. Потім потрібно додати яйце, терту цибулину, зелень і базилік.

Посолити, поперчити, перемішати, і зробити з отриманого котлети потрібної вам форми і розміру. Потім викладіть їх на сковорідку. Можна не смажити котлети на сковорідці повністю, а доготувати їх в духовці, поставивши їх на 10 хвилин.