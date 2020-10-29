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Фірмові котлети від Ольги Сумської: рецепт від народної артистки (Відео)

Фірмові котлети від Ольги Сумської: рецепт від народної артистки (Відео)
16:38 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

Українська актриса Ольга Сумська часто ділиться зі своїми шанувальниками рецептами різних страв, які сама любить і готує.

29 жовтня на своїй сторінці в Інстаграм народна улюблениця опублікувала новий рецепт - Ольга розповіла, як приготувати її фірмові котлети.

Рецепт фірмових котлет від Ольги Сумської:

Інгредієнти:

300 г курячого фаршу

200 г тертого кабачка

1 яйце

одна цибулина

зелень

сіль, перець за смаком

Приготування:

 
 
 
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Сьогодні я готувала для своїх рідних фірмові котлетки, а допомагав у цьому мій новий посуд Tefal Ingenio Спочатку я смажила на плиті, потім не змінюючи сковорідку — доготувала котлетки у духовій печі та одразу подала до столу! Це дуже зручно, і що важливо для мене — економія часу. Зберігати посуд також просто, його можна складати один в одного, чим зекономити місце на кухні. А ще, Ingenio не боїться ані холодильника, ані посудомийки Краса! Спасибі @tefal.ua, що ваш посуд такий багатофункціональний. Мастхев, як то кажуть, для кожної господині А тепер рецепт: 300 г курячого фаршу 200 г тертого кабачка 1 яйце, одна цибулина, Зелень Сіль, перець за смаком!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

До курячого фаршу потрібно додати, натертий на дрібній тертці, кабачок. Потім потрібно додати яйце, терту цибулину, зелень і базилік.

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Посолити, поперчити, перемішати, і зробити з отриманого котлети потрібної вам форми і розміру. Потім викладіть їх на сковорідку. Можна не смажити котлети на сковорідці повністю, а доготувати їх в духовці, поставивши їх на 10 хвилин.

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Рецепт, Ольга Сумська, Котлети.

Автор:

Телеграф
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