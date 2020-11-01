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Неділя, 01.11.2020
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Мрію, щоб "сон" швидше закінчився: Дмитро Комаров розповів про роботу під час пандемії

Мрію, щоб "сон" швидше закінчився: Дмитро Комаров розповів про роботу під час пандемії
Оновлено 18:43 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Дмитра Комарова

Ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що також продовжує активно працювати і досліджувати екзотичні країни незважаючи на пандемію.

На своїй офіційній сторінці в Інстаграм Комаров опублікував новий пост, в якому розповів, як зараз відбувається весь процес зйомок нових випусків.

"Так, це стало набагато складніше, я б сказав неймовірно складніше. По частині документів, дозволів і кількості обмежень. Але глядачі можуть не переживати -" Світ навиворіт "не залишить вас без крутого контенту", - заспокоїв фанатів Дмитро.

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Крім цього, Комаров розповів, що він навіть не міг подумати, які складнощі принесе йому карантин - що буде возити з собою купу масок і набір експрес-тестів, періодично колоти собі палець і перевіряти, чи не підчепив коронавірус: "Нова реальність 2020 року - це те, що не могло навіть наснитися. Я мрію, щоб цей "сон" швидше закінчився. Всім любові. Вона допоможе подолати найскладніші часи".

Також телеведучий зізнався, що в минулому році між зйомками в Китаї ухитрився провести відпустку з дружиною, українською телеведучою Олександрою Кучеренко. За словами Комарова, Саша підтримувала його і з задоволенням йшла за своїм чоловіком в нові, незвідані місця.

"Ми зустрілися в Бангкоку, одному з моїх улюблених міст поза домом. І поїхали в ті місця, де 11 років тому я остаточно вирішив, що хочу знімати свою телепрограму. Прокидалися в Таїланді, бачачи з вікна Лаос, а вдалині шматочок М'янми, і просто пили свіжі кокоси", - згадує телеведучий.

 
 
 
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1 ноября. Я работаю. Я вообще с лета очень активно работаю, летаю, езжу, несмотря на пандемию. Да, это стало гораздо сложнее, я бы сказал невероятно сложнее. По части документов, разрешений и количеству ограничений. Но зрители могут не переживать - #мирнаизнанку не оставит вас без крутого контента Вот, ненадолго появилась связь, пытался разгрести сотни сообщений. А гуглфото напомнил, что было год назад. Наш с женой @aakucherenko короткий, но мегаяркий отпуск, в перерыве между китайскими сессиями-съемками. Мы встретились в Бангкоке, одном из моих любимых городов вне дома. И поехали в те места, где 11 лет назад я окончательно решил, что хочу снимать свою телепрограмму. Просыпались в Таиланде, видя из окна Лаос, а вдалеке кусочек Мьянмы, и просто пили свежие кокосы. Встречали закаты и рассветы в лодке на Меконге. Ничего не бронировали, а просто ехали на арендованной машине, куда глаза глядят. Пробивали колеса и спешили на шиномонтаж. Ужинали там, где, проезжая мимо, замечали через окно больше людей. А оставались в кафе последними, до поздней ночи Совершенно случайным образом строили весь маршрут. Ночевали там, куда успевали доехать. Опаздывали на самолет, приезжая на регистрацию на тук-туке за какие-то минуты до закрытия гейта. Это было невероятно круто. Это была свобода. Например, я мог сказать жене: "Поехали, смотаемся в Лаос на часик, купим сувениры и что-нибудь съедим". И мы садились в лодку, переплывали реку и были в другой стране. Подумать не мог, что через год буду смотреть на эти фото, границы Бирмы и Лаоса будут закрыты, а Таиланд открыт условно (считайте, что закрыт). Сейчас не смог попасть даже по спецразрешению. Не мог подумать, что буду возить с собой кучу масок и набор экспресс-тестов, периодически сам себе колоть палец и проверять, не подцепил ли ковид. Что при первом кашле буду бежать на ПЦР, и радоваться, что это просто кашель. Сразу после Китая, в январе 2020, мы с женой смотрели фильм "Заражение" (2011) и казалось, что пандемия может родиться только в мозгу режиссера. Новая реальность 2020 - это то, что не могло даже присниться. Я мечтаю, чтобы этот "сон" быстрее закончился. Всем любви. Она поможет преодолеть самые сложные времена

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Як раніше писав "Телеграф", Олександра Кучеренко зізналася, як Дмитро Комаров завоював її серце.

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Все по темі:

Олександра Кучеренко, Дмитро Комаров, Світ навиворіт.

Автор:

Телеграф
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