Мрію, щоб "сон" швидше закінчився: Дмитро Комаров розповів про роботу під час пандемії

Ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що також продовжує активно працювати і досліджувати екзотичні країни незважаючи на пандемію.

На своїй офіційній сторінці в Інстаграм Комаров опублікував новий пост, в якому розповів, як зараз відбувається весь процес зйомок нових випусків.

"Так, це стало набагато складніше, я б сказав неймовірно складніше. По частині документів, дозволів і кількості обмежень. Але глядачі можуть не переживати -" Світ навиворіт "не залишить вас без крутого контенту", - заспокоїв фанатів Дмитро.

Крім цього, Комаров розповів, що він навіть не міг подумати, які складнощі принесе йому карантин - що буде возити з собою купу масок і набір експрес-тестів, періодично колоти собі палець і перевіряти, чи не підчепив коронавірус: "Нова реальність 2020 року - це те, що не могло навіть наснитися. Я мрію, щоб цей "сон" швидше закінчився. Всім любові. Вона допоможе подолати найскладніші часи".

Також телеведучий зізнався, що в минулому році між зйомками в Китаї ухитрився провести відпустку з дружиною, українською телеведучою Олександрою Кучеренко. За словами Комарова, Саша підтримувала його і з задоволенням йшла за своїм чоловіком в нові, незвідані місця.

"Ми зустрілися в Бангкоку, одному з моїх улюблених міст поза домом. І поїхали в ті місця, де 11 років тому я остаточно вирішив, що хочу знімати свою телепрограму. Прокидалися в Таїланді, бачачи з вікна Лаос, а вдалині шматочок М'янми, і просто пили свіжі кокоси", - згадує телеведучий.

Як раніше писав "Телеграф", Олександра Кучеренко зізналася, як Дмитро Комаров завоював її серце.