Андрій Макаревич засвітився на вулицях Луцька (Фото)

У неділю, 1 листопада, російський співак і актор Андрій Макаревич був помічений на прогулянці на одній із вулиць Луцька.

Фотографію виклав один з користувачів соцмережі Facebook.

"Так, зір вас не підводить. Це Він!" - пише Віктор Мархалевський.

Зазначимо, що музикант проводить заплановані концерти по містах України зі своєю новою джазовою програмою у межах проекту "Yo5". На сцені разом з Андрієм Макаревичем також виступають Євген Борець (рояль), Сергій Хутас (контрабас), Давид Ткебучава (барабани) і Тимур Некрасов (духові інструменти). Раніше програма проекту була успішно представлена в Швейцарії, Ізраїлі, Грузії, Голландії, Німеччини.

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