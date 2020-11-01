Як уберегтися від COVID-19: Тіна Кароль поділилася своїми Лайфхаками

Українська співачка Тіна Кароль, яка в серпні вшанувала пам'ять свого померлого від раку чоловіка Євгена Огіра, поділилася власними секретами того, як уберегтися від COVID-19.

Так, в програмі "Світське життя" з Катериною Осадчою одна з найрозкішніших представниць українського шоу-бізнесу розповіла, що потрібно використовувати, щоб не підхопити вірус.

"Я бережуся. Є масло чорного кмину. Це мій помічник. Завдяки цьому маслу не поселяються ніякі бактерії в організмі. Будь ласка гугліть, купуйте, захищайтеся. Є така звичайна річ як ялиця, цей віск її. Це вітамін С, це бустер імунний. Беріть і своїм діткам, і собі. Це допомагає мені триматися в строю ", - розповіла Тіна.

Також співачка розповіла, як ставиться до напівпорожній аудиторії залу під час карантинних обмежень.

"Ну, що скажу, людям краще так. Їм більше місця для танців. Мені все одно - я цим живу і гордість ніяк не задіяна в цьому питанні. Головне, щоб всі були здорові після концерту", - зізналася виконавиця.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в липні 2020 роки від президента України Володимира Зеленського Тіна Кароль отримала орден княгині Ольги III ступеня, а у вересні стало відомо про отримання артисткою іменної зірки на алеї слави в центрі Києва.