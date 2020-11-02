Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" взула гумові чоботи і показала, де живе

Українська телеведуча Ольга Фреймут попрощалася з шоу «Танці з зірками» і тепер може всю себе присвятити себе і своїй сім'ї.

На своїй сторінці в Інстаграм ведуча опублікувала кілька сторіс зі свого будинку. Оля насолоджується днями без репетицій і присвячує час дітям.

«Збираємо з дітьми осінній букетик» - говорить одна зі сторіс телеведучої.

Після, Фреймут опублікувала барвистий знімок, на якому постала в невластивому для очей глядачів повсякденному образі - в чорному пуховику і гумових чоботях.

Раніше, «Телеграф» розповідав, хто покинув шоу "Танці з зірками" в десятому випуску.