Два номери і Ксенія Мішина в журі: що чекає учасників в новому випуску "Танців з зірками"

Новий сезон «Танців із зірками» наближається до фіналу. 8 листопада відбудеться вже 11 прямий ефір, який обіцяє бути найзворушливішим. Зоряні учасники вийдуть на паркет зі своїми найближчими - батьками, дітьми або іншими членами сім'ї.
Конкуренція зростає і одного танцю вже мало, щоб проявити себе і здивувати глядача, тому до нового випуску пари готують дні постановки - одна з сім'єю, а друга з класичною бальною програмою.
Дві пари, які отримають найнижчі бали, вже традиційно зійдуться в батлі і виконуватимуть «танець за життя».
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Вже цієї неділі на тебе чекає найзворушливіший ефір сезону Вперше ми запрошуємо тебе на «Родинний вечір», у якому зіркові учасники станцюють разом зі своїми найдорожчими людьми – батьками, дітьми та іншими близькими членами сім'ї. Будеш дивитися #танціззірками вже за чотири дні о 21:00 на 1+1? Та це ще не все. У одинадцятому ефірі учасники демонструватимуть одразу два танці. Окрім виступу з рідними, зірки вийдуть на паркет зі своїми партнерами і виконають танець із класичної бальної програми. Дві пари, які за результатами оцінок суддів та глядачів опиняться у зоні ризику, будуть танцювати «танець за життя». Їхню долю на проекті вирішуватимуть судді.
За новими правилами, кожен ефір до членів журі приєднується суддя-джокер. У «Сімейному вечорі» таким суддею стане переможниця минулого сезону «Танців із зірками» Ксенія Мішина.
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У одинадцятому ефірі суддею-джокером стане переможниця минулого сезону #танціззірками Ксенія Мішина (@misha.k.ua). Цієї неділі, у «Родинний вечір» акторка приєднається до Влада Ями, Катерини Кухар та Григорія Чапкіса і оцінюватиме виступи пар. Зізнавайся, ти чекав на повернення Ксенії?