Скачать
Четвер, 05.11.2020
За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків
За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків
"Я перехворіла на коронавірус рік тому, після Єгипту, лікарі не знали, як мене лікувати" - мешканка Бердичева
"Я перехворіла на коронавірус рік тому, після Єгипту, лікарі не знали, як мене лікувати" - мешканка Бердичева
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом

Два номери і Ксенія Мішина в журі: що чекає учасників в новому випуску "Танців з зірками"

Два номери і Ксенія Мішина в журі: що чекає учасників в новому випуску "Танців з зірками"
Оновлено 09:48 Сьогодні Телеграф ФІото: instagram

Новий сезон «Танців із зірками» наближається до фіналу. 8 листопада відбудеться вже 11 прямий ефір, який обіцяє бути  найзворушливішим. Зоряні учасники вийдуть на паркет зі своїми найближчими - батьками, дітьми або іншими членами сім'ї.

Конкуренція зростає і одного танцю вже мало, щоб проявити себе і здивувати глядача, тому до нового випуску пари готують дні постановки - одна з сім'єю, а друга з класичною бальною програмою.

Дві пари, які отримають найнижчі бали, вже традиційно зійдуться в батлі і виконуватимуть «танець за життя».

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Вже цієї неділі на тебе чекає найзворушливіший ефір сезону Вперше ми запрошуємо тебе на «Родинний вечір», у якому зіркові учасники станцюють разом зі своїми найдорожчими людьми – батьками, дітьми та іншими близькими членами сім'ї. Будеш дивитися #танціззірками вже за чотири дні о 21:00 на 1+1? Та це ще не все. У одинадцятому ефірі учасники демонструватимуть одразу два танці. Окрім виступу з рідними, зірки вийдуть на паркет зі своїми партнерами і виконають танець із класичної бальної програми. Дві пари, які за результатами оцінок суддів та глядачів опиняться у зоні ризику, будуть танцювати «танець за життя». Їхню долю на проекті вирішуватимуть судді.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

За новими правилами, кожен ефір до членів журі приєднується суддя-джокер. У «Сімейному вечорі» таким суддею стане переможниця минулого сезону «Танців із зірками» Ксенія Мішина.

Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" взула гумові чоботи і показала, де живе

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
02 Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
03 За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків
04 Путін "розпадається" на частини? Дивина в поведінці президента Росії спантеличила мережу
05 Кравчук заговорив про вибори в Донецьку і Луганську і навіть назвав дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Пора міняти шини: синоптик попередила про нові примхи погоди в Україні
Пора міняти шини: синоптик попередила про нові примхи погоди в Україні
&quot;У чому сенс? Що він там перевіряє?&quot;: Богдан пройшовся по Зеленському через піар на дорогах
"У чому сенс? Що він там перевіряє?": Богдан пройшовся по Зеленському через піар на дорогах
Байден готується до президентства, але у Трампа не втрачають надії: як проходять вибори в США
Байден готується до президентства, але у Трампа не втрачають надії: як проходять вибори в США
Коронавірус побив &quot;рекорди&quot; в 11 областях України
Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся