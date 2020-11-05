Два номери і Ксенія Мішина в журі: що чекає учасників в новому випуску "Танців з зірками"

Новий сезон «Танців із зірками» наближається до фіналу. 8 листопада відбудеться вже 11 прямий ефір, який обіцяє бути найзворушливішим. Зоряні учасники вийдуть на паркет зі своїми найближчими - батьками, дітьми або іншими членами сім'ї.

Конкуренція зростає і одного танцю вже мало, щоб проявити себе і здивувати глядача, тому до нового випуску пари готують дні постановки - одна з сім'єю, а друга з класичною бальною програмою.

Дві пари, які отримають найнижчі бали, вже традиційно зійдуться в батлі і виконуватимуть «танець за життя».

За новими правилами, кожен ефір до членів журі приєднується суддя-джокер. У «Сімейному вечорі» таким суддею стане переможниця минулого сезону «Танців із зірками» Ксенія Мішина.