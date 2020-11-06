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П'ятниця, 06.11.2020
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Зухвала і грайлива: Мішель Андраде прикрасила обкладинку чоловічого глянцю (Фото)

Зухвала і грайлива: Мішель Андраде прикрасила обкладинку чоловічого глянцю (Фото)
11:37 Сьогодні Телеграф https://www.instagram.com/p/CFFSNbXJsLp/

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде похвалилася витонченою фігурою на обкладинці і сторінках чоловічого глянцю XXL.

Сексуальними кадрами з фотосесії співачка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Дівчина постала на знімках в досить відвертому образі - в чорному топі і трусиках. Такий «наряд» відмінно підкреслив апетитні форми Мішель - плоский живіт, стрункі ноги, підтягнуті груди і попу.

Образ виконавиці завершили босоніжки на високих підборах і довга срібна сережка на одному вусі. Зухвалий макіяж і високий хвіст додали знімкам пікантності.

«Еммі ... що ??? XXL! damn !! Yes! XXL »- прокоментувала знімки Мішель.

 
 
 
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Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Коментарі співачки просто вибухнули відгуками. Фанати засипали виконавицю компліментами - «Несіть вогнегасник», «Крихітка на мільйон», «Сексі», «Вогонь», «Просто секс», «Фігура отпад», «Красуня».

 

 

Не оминули увагою нові знімки і колеги по «цеху». Одними з перших прокоментували фото Надя Дорофєєва, Женя Кот, Міша Романова, Ілона Гвоздьова та Діма Жук.

 

Раніше, «Телеграф» повідомляв, що після розпаду "Время и стекло" Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж.

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Все по темі:

Журнал, Глянец, Мишель Андраде, Співачка, Обкладинка.

Автор:

Телеграф
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