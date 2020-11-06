Зухвала і грайлива: Мішель Андраде прикрасила обкладинку чоловічого глянцю (Фото)

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде похвалилася витонченою фігурою на обкладинці і сторінках чоловічого глянцю XXL.

Сексуальними кадрами з фотосесії співачка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Дівчина постала на знімках в досить відвертому образі - в чорному топі і трусиках. Такий «наряд» відмінно підкреслив апетитні форми Мішель - плоский живіт, стрункі ноги, підтягнуті груди і попу.

Образ виконавиці завершили босоніжки на високих підборах і довга срібна сережка на одному вусі. Зухвалий макіяж і високий хвіст додали знімкам пікантності.

«Еммі ... що ??? XXL! damn !! Yes! XXL »- прокоментувала знімки Мішель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish) 5 Ноя 2020 в 8:13 PST

Коментарі співачки просто вибухнули відгуками. Фанати засипали виконавицю компліментами - «Несіть вогнегасник», «Крихітка на мільйон», «Сексі», «Вогонь», «Просто секс», «Фігура отпад», «Красуня».

Не оминули увагою нові знімки і колеги по «цеху». Одними з перших прокоментували фото Надя Дорофєєва, Женя Кот, Міша Романова, Ілона Гвоздьова та Діма Жук.

Раніше, «Телеграф» повідомляв, що після розпаду "Время и стекло" Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж.