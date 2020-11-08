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Неділя, 08.11.2020
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Стало відомо, коли і де попрощаються з Михайлом Жванецьким

Стало відомо, коли і де попрощаються з Михайлом Жванецьким
22:29 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Відомого сатирика Михайла Жванецького поховають у Москві 9 листопада.

Про це розповів представник артиста Олег Сташкевич, пише Підйом.

Спочатку ходили чутки, що Жванецького поховають у рідному місті Одесі, але за словами Сташкевич, такий варіант зараз не розглядається через закриті кордони.

"Ні, не розглядається. Це, звичайно, вирішує сім'я. Але як можна поховати в Одесі? Зараз кордони закриті, про це й мови бути не може", - заявив він.

Також не будуть проводити і церемонію прощання. Причиною тому стала заборона на масові зібрання через пандемію коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у день смерті Жванецького на "1 + 1" показали пародію на нього.

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Москва, Михайло Жванецький.

Автор:

Телеграф
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