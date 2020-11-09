"Який темперамент!" Аргентинське танго на "Танцях з зірками" підкорило глядачів

У неділю, 8 листопада, на телеканалі 1 + 1 відбувся 11 випуск танцювального шоу «Танці з зірками». Зіркові учасники виконували вже по два номери - один з класичної бальної програми, а другий зі своїми рідними.

Відкривала «Сімейний вечір» пара Санта Дімопулос і Макс Леонов. Пара станцювала пристрасне аргентинське танго, за яке вони отримали максимальну кількість балів.

За час з публікації відео виступів пар, саме номер Санти і Макса набрав найбільшу кількість переглядів на YouTube.

Глядачі дуже позитивно відгукуються про танці пари. Коментарі завалені компліментами і захопленнями від шанувальників.

«Мої фаворити», «Краще за всіх танцює», «Вони танцюють як єдине ціле!», «Восторг», «Те відчуття, коли хочеться аплодувати біля екрану телевізора))) Браво!», «Вогонь. І музика, і сама пара, і танець - найвищий рівень !! » - пишуть фани.

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