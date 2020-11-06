Сімейний вечір в "Танцях з зірками": навіщо в проект повернеться Юрій Ткач

У неділю, 8 листопада, відбудеться одинадцятий прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками-2020". Темою 11 випуску стане "Сімейний вечір".

На глядачів чекатимуть зворушливі виступи зіркових учасників зі своїми близькими людьми - батьками, дітьми та іншими членами сім'ї знаменитостей. Тому в ефірі учасники демонструватимуть одразу два танці. Один - з рідними, а ось другий - зі своїми партнерами, де виконають танець з класичної бальної програми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 6 Ноя 2020 в 7:06 PST

Раніше "Телеграф" писав, що запрошеної суддею в новому випуску стане переможниця минулого сезону проекту і учасниця реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина.

Тепер же стало відомо, що зустрічати пар на зоряному балконі буде український комік і актор Юрій Ткач.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" взула гумові чоботи і показала, де живе.