"Де ваші яйця?": Вилетіли учасники "Холостячки" різко висловилися про проект

6 листопада на телеканалі СТБ відбувся третій випуск одного з найромантичніших шоу країни "Холостячка". За серце головної героїні в цьому ефірі боролися 11 учасників, три з яких не змогли пройти далі в проект. Це Артем Шепель, Сергій Кирієнко і Костянтин Скріпачук.
На зустрічі з головною героїнею Артем Шепель показав свою агресію, що явно спантеличило Мішину. В результаті, Артем написав на своїй сторінці в соцмережі, що він "щасливий був покинути цю мильну оперу".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сьогодні серйозний контент під'їхав, не тільки ж "ги-ги" пости нам публікувати. Так от, "кожна людина має право на емоції" - правда. Проте питання: що відрізняє дорослу зрілу людину від інфантильної? Обирайте: 1 - вміння контролювати емоції навіть в умовах стресових обставин 2 - вміння залишатися собою (незважаючи на деструктивний вплив таких емоцій на оточуючих) 3 - ваш варіант Долучайтеся до обговорення в коментарях #СТБ #Холостячка #МожливоВсе #bachelorette
Сергій Кирієнко також відреагував на свій виліт. Чоловік написав, що не побачив щирості в головній героїні.
На відміну від інших, Костя Скріпачук висловив слова подяки не тільки Ксенії, але і знімальній команді телепроекту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недели бессонных ночей ⠀ Килограммы грима ⠀ Десятки камер ⠀ Дюжина достойный конкурентов ⠀ Тысячи слов ⠀ Бесценный опыт ⠀ Спасибо команде @stbua @holostyakstb за профессионализм ⠀ @misha.k.ua ты глубокий, светлый человек, желаю настоящей любви и безмерного счастья! ⠀ @grisha_reshetnik всегда подскажешь, подбодришь, ты просто крутой ⠀ Отдельное спасибо вам, друзья, за ваши добрые и тёплые слова поддержки, вы супер! ⠀ Всех обнял! ⠀ #отношения#стб#stb#можливовсе#холостяк#холостячка#холостякстб#bachelorette#holostyak#украина#харьков#киев
Раніше "Телеграф" писав, що учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу.