"Де ваші яйця?": Вилетіли учасники "Холостячки" різко висловилися про проект

6 листопада на телеканалі СТБ відбувся третій випуск одного з найромантичніших шоу країни "Холостячка". За серце головної героїні в цьому ефірі боролися 11 учасників, три з яких не змогли пройти далі в проект. Це Артем Шепель, Сергій Кирієнко і Костянтин Скріпачук.

На зустрічі з головною героїнею Артем Шепель показав свою агресію, що явно спантеличило Мішину. В результаті, Артем написав на своїй сторінці в соцмережі, що він "щасливий був покинути цю мильну оперу".

Сергій Кирієнко також відреагував на свій виліт. Чоловік написав, що не побачив щирості в головній героїні.

На відміну від інших, Костя Скріпачук висловив слова подяки не тільки Ксенії, але і знімальній команді телепроекту.

Раніше "Телеграф" писав, що учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу.