Зірка польських "50 відтінків сірого" роздягнувся і показав, як потрібно проводити вихідні: гаряче фото

Зірка еротичного фільму "365 днів", який завоював симпатію у європейської публіки, італійський актор Мікеле Морроне розбурхав фанаток черговим фото.

Кадр з'явився на особистій сторінці знаменитості в Інстаграм.

На ньому актор зображений в одних плавках на білій яхті, а поруч з ним лежать горіхи і екзотичні фрукти. "Вихідні", - підписав відвертий знімок Морроне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Weekend Публикация от Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial) 6 Ноя 2020 в 8:28 PST

Мікеле Морроне народився 3 жовтня 1990 року в Бітонто, Італія. Актором мріяв стати з дитинства, переглянувши перші фільми про Гаррі Поттера. У 2010 році вивчав акторство в театрі міста Павія, в Teatro Fraschini di Pavia, там же і відбувся його перший театральний дебют.

Крім акторства 30-річний Мікеле працює в модельному бізнесі і просуває музичну кар'єру.

Найбільшу популярність здобув завдяки ролі ватажка злочинної банди Массімо Торічеллі у фільмі "365 днів".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Almost there.. Публикация от Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial) 27 Окт 2020 в 6:11 PDT

Раніше "Телеграф" писав, що Меланія Трамп вирішила розлучатися після невдачі чоловіка на виборах в США.