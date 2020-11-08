Меланія Трамп вирішила розлучатися після невдачі чоловіка на виборах в США - ЗМІ

Шлюб чинного президента США Дональда Трампа, який вважається тим, що зазнав поразки на президентських виборах 2020 року, тріщить по швах. Слідом за президентським кріслом політик ризикує втратити і дружину.

Як стверджують колишні помічники лідера США, в Білому домі Трампи сплять в окремих кімнатах, а їхній шлюб був лише формальною угодою. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Меланія рахує кожну хвилину, поки він не покине свій пост, і вона зможе розлучитися", - розповів екс-помічник Трампа Омаросу Маніголт-Ньюман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 5 Июл 2020 в 9:25 PDT

Зазначається, що якби Меланія вирішила піти від свого впливового чоловіка раніше, він би "знайшов спосіб її покарати".

Незважаючи на чутки про розпад сім'ї, 50-річна місіс Трамп стверджує, що у неї "прекрасні стосунки" зі своїм 74-річним чоловіком. Тим часом Трамп наполягає на тому, що вони з дружиною ніколи не сварилися.

Нагадаємо, що всі члени сім'ї Трампа були в таборі тих, хто вірив в його перемогу на президентських виборах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чинний президент США Дональд Трамп перестав виходити на публіку, а його суперник-демократ готується до перемоги на президентських виборах.