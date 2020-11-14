"Було неприємно": Тіна Кароль образилася на "Квартал 95" через пародію

Відома співачка Тіна Кароль, яку помістили на обкладинку видання Vogue, зізналася, що довгий час ображалася на авторів студії "Квартал-95", а саме на пародію її кліпу "Ноченька".

Про це зірка розповіла в інтерв'ю телепрограми "ЖВЛ" каналу "Україна".

"У них була сценка про пісню" Ноченька ". І в той момент я якось на це, ну не образилася, але було неприємно. Хоча насправді нічого такого там не було", - сказала Кароль.

Оригінальний кліп Тіни Кароль - "Ноченька":

"Хлопці кажуть:" Тіна, ми нічого не мали на увазі". Зараз я навчилася все сприймати легше", - доповнила співачка.

Раніше "Телеграф" писав, що українська артистка Тіна Кароль поділилася своїми лайфхаками як уберегтися від коронавірусу.