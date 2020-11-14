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Полякова на "Танцях з зірками" і ефір без глядачів: чого чекати від нового випуску

Полякова на "Танцях з зірками" і ефір без глядачів: чого чекати від нового випуску
Оновлено 15:36 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Танці з зірками

У неділю, 15 листопада, пройде дванадцятий ефір і за сумісництвом чвертьфінал проекту "Танці з зірками-2020".

У прямому ефірі шоу учасники виконають відразу три танці - як зі своїми партнерами, так і з суддями проекту.

Суддею-джокером нового випуску став актор Павло Вишняк. А ось зірковою ведучою на балконі, яка буде приймати учасників після виступу, стала українська артистка Оля Полякова. Про це повідомляється на сторінці проекту в Інстаграм.

 
 
 
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Організатори "Танців з зірками" також підготували спеціальний музичний виступ за участю групи KAZKA і музиканта ALEKSEEV. Артисти презентують прем'єру пісні "Поруч", яка стала саундтреком до власного анімаційного серіалу групи "Таємниця Чарголоса".

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Крім цього, у зв'язку з введенням карантину вихідного дня в Україні з 15 листопада прямі ефіри шоу "Танці з зірками" пройдуть без гостей в залі.

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Все по темі:

Оля Полякова, Танці з зірками, Карантин вихідного дня.

Автор:

Телеграф
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